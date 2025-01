Koei Tecmo et PlatinumGames annoncent Ninja Gaiden 4

C’était l’une des surprises du livestream de Microsoft d’hier, le Developer_Direct. La sortie à l’automne prochain d’un nouvel opus de la saga Ninja Gaiden avec l’épisode 4.

J’avoue qu’on ne l’avait pas vu venir. Franchise historique de Koei Tecmo – enfin de Tecmo – la série des Ninja Gaiden a fait partie des titres exclusifs à la première Xbox avant de devenir multiplateforme avec la génération PS3/Xbox360. Cela faisait plus de 10 ans que la série était en hibernation, le dernier titre étant un Yaiba Ninja Gaiden Z sur PS3, Xbox360 et PC. Depuis, les fans n’avaient rien eu à se mettre sous la lame de leur sabre.

C’est donc une jolie surprise que Koei Tecmo et Microsoft ont réservé avec l’annonce d’un Ninja Gaiden 4 prévu tout simplement pour l’automne 2025. Co-développé par PlatinumGames et la Team Ninja à qui on doit notamment la série des Bayonetta, on peut donc espérer que ce projet bien avancé va proposer des combats dynamiques et bien speed avec une fluidité hors pair.

Ninja Gaiden 4 est une suite directe à l’épisode 3 sorti en 2012 et va nous faire découvrir un nouveau protagoniste nommé Yakumo. Le Tokyo qu’on connu les joueurs sur le précédent volet a bien souffert et est méconnaissable avec le retour des Dark Dragons qui ont plongé la ville dans le chaos. Yakumo va devoir les combattre et, pendant son périple, finira par affronter Ryu Habayusa en personne.

Avec la volonté de rendre le jeu plus accessible tout en tentant de satisfaire les fans de la première heure, les développeurs ont donc opté pour ce nouveau héros tout en faisant intervenir le protagoniste historique qui sera d’ailleurs également jouable. Yakumo bénéficie de capacités inédites par rapport à Ryu comme la possibilité de se déplacer sur des câbles et des rails ou d’utiliser un grappin pour se balancer. Il peut toujours courir sur les murs au besoin. Les combats seront toujours intenses et il faudra vraiment faire preuve de rapidité, dextérité et de tactique. Même s’il s’agit d’un hack’n slash, foncer tête baissée n’a jamais été la meilleure stratégie pour affronter les ennemis particulièrement coriaces. Yakumo pourra opter pour une forme surpuissante nommée Bloodraven Form. Sous cette forme, il peut décimer d’un seul coup les ennemis. Il faudra évidemment remplir certaines conditions pour pouvoir l’activer.

L’équipe indique que ce Ninja Gaiden 4 aura fortement été influencé par Ninja Gaiden 2 que beaucoup considèrent comme le meilleur de la série. Ce n’est pas pour rien que c’est aussi Ninja Gaiden 2 qui est sorti en version remake il y a quelques heures sous le nom de Ninja Gaiden 2 Black. Koei Tecmo a voulu ainsi proposer une raison pour les fans de replonger dans l’univers et se préparer pour l’épisode 4 à venir.

Ninja Gaiden 4 sortira à l’automne 2025 sur PS5/Pro, XSX/S et PC. En attendant, voici donc la toute première bande-annonce et une galerie d’images de ce projet. Et si vous l’aviez raté, je vous mets également le player Youtube du livestream où vous pourrez voir une présentation plus détaillée de ce titre à venir.