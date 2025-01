La feuille de route pour du contenu post-lancement de Kingdom Come Deliverance II

Le second opus de l’action/aventure des tchèques de Warhorse Studios arrive bientôt mais l’équipe prévoit déjà du contenu à venir après la sortie.

Début février prochain, les fans d’action/RPG en vue subjective vont pouvoir retourner en Bohème au XV siècle et découvrir la suite des aventures d’Henry, le fils d’un forgeron embarqué dans une histoire de vengeance, de trahison et de découverte de soi. Cette suite s’annonce encore plus grand à explorer avec un univers moyenâgeux riche et varié.

Après la sortie du jeu, Warhorse Studios a prévu divers DLC pour étendre l’expérience. Voici ce qui attend les plus grands fans :

Printemps 2025 : profitez d’une sélection de mises à jour gratuites, introduisant la fonctionnalité Barbier pour personnaliser votre look, un mode Hardcore pour les joueurs à la recherche de challenge et des courses de chevaux, où vous pourrez perfectionner vos talents de cavalier et découvrir des surprises inattendues.

Été 2025 « Nature Morte » : embarquez dans une quête palpitante et aidez un mystérieux artiste au passé énigmatique. Parcourez les terres de Kingdom Come: Deliverance II , faites des rencontres périlleuses et démêlez un tissu de plans périlleux !

Automne 2025 « L'Héritage de la Forge » : plongez dans le passé de Henry en explorant les traces laissées par Martin, son père adoptif. Restaurez une forge autrefois réputée et prouvez votre talent de maître forgeron, tout en découvrant des histoires du passé tombées dans l'oubli.

Hiver 2025 « Mysteria Ecclesiae » : explorez le monastère de Sedlec, où les complots sont nombreux. Chargé d'une mission secrète, Henry devra se faire une place parmi la dynamique complexe de la région, découvrir des vérités enfouies et naviguer dans un dédale de conflits d'intérêts.

En plus de ces DLC, l’équipe a évidemment prévu diverses mises à jour gratuites pour améliorer le jeu et certainement pour corriger au fur et à mesure les bugs qui pourraient être découverts par la communauté.

L’équipe a d’ores et déjà également donné les informations concernant les configurations PC et les capacités graphiques sur consoles via les diagrammes ci-dessous.

Warhorse Studios et Plaion ont prévu deux éditions. L’édition standard de Kingdom Come Deliverance II comprend ainsi le jeu de base et si vous le précommandez, vous recevrez une quête bonus nommée Le Blason du Lion.

L’édition Gold de Kingdom Come Deliverance II comprend outre le jeu de base, un kit du chasseur galant comprenant divers éléments cosmétiques ainsi que le Pass d’Extension donnant accès aux trois DLC à venir.

L’édition Collector de Kingdom Come Deliverance II comprendra tous les éléments de l’édition gold ainsi qu’une statue d’Henry et son destrier Pebbles, une carte en tissu Alleys of Kuttenberg, un set de pin’s en émail, l’emblématique Lettre d’Espoir et un set de cartes.

Kingdom Come: Deliverance II est prévu pour le 4 février 2025 sur PS5/Pro, XSX/S et PC.