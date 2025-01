Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile disponible sur iOS et Android dès à présent

Les fans de shooter compétitif vont avoir un nouveau titre à moudre sur leur smartphone avec l’arrivée de Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile.

Fort de son expérience avec Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Ubisoft s’est décidé à transposer son shooter compétitif sur mobiles avec un Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile en free to play.

Disponible dès à présent, les combattants vont pouvoir se lancer dans des parties en 5 contre 5 dans le mode traditionnel : Attaque contre Défense. Développé spécifiquement pour les appareils mobiles, ce titre reprend divers éléments de Rainbow Six Siege comme :

Plusieurs modes de jeux : Sécurisation de zone, Bombe, Course à la bombe, Match à mort en équipe

Un accès à plus de 20 Agents, dont Ash, Mute, Dokkaebi et bien d’autres

Des cartes emblématiques dont Banque, Frontière, Clubhouse, Oregon et Sommet – une nouvelle carte exclusive au mobile

Le didacticiel qui se concentre sur les fondamentaux de Rainbow Six

Des Parties : Privées, Classées et Rapides

De nouveaux contenus ajoutés à chaque saison

Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile est disponible sur iOS et Android dans leurs stores respectifs.