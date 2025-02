La mise à jour Datavault de Warhammer 40000 Space Marine 2 est disponible

Le shooter de Saber Interactive continue à bénéficier du soutien de ses développeurs avec du nouveau à moudre pour les fans.

Nommée Datavault, la troisième mise à jour majeure apporte son lot de nouveaux contenus gratuits disponibles pour tous les possesseurs du jeu. Accessible depuis l’armurerie, le Datavault est une nouvelle chambre de la Barge de Bataille où les Technoprêtres collectent et stockent des données sur les ennemis de l’Impérium. Le jeu va ainsi proposer des défis à remplir pour accumuler des données de recherche. Ces données pourront être échangés contre des points de réquisition et de nouveaux éléments cosmétiques ainsi que des nouvelles pièces d’armure. Par ailleurs, cette mise à jour ajoute une nouvelle arène PvP nommée Tombe ainsi que le Biovore en mode Opérations. Pour les possesseurs du season pass, ils recevront deux packs avec le Raven Guard Cosmetic Pack et le Salamanders Champion Pack.

Cette mise à jour apporte évidemment son lot d’améliorations techniques et de confort de jeu ainsi que d’un sixième et dernier niveau de difficulté pour les joueurs émérites. On peut citer pêle-mêle le crossplay entre PC et consoles pour les matchs PvP, l’ajustement de compétences de classes, l’ajout d’un bureau de change, etc.

Warhammer 40000 Space Marine 2 est disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC.