La Nintendo Switch 2 se montre pour la première fois

Nintendo vient tout juste de dévoiler une première vidéo et annonce un Nintendo Direct prévu pour début avril pour sa nouvelle console simplement nommée Nintendo Switch 2.

Soyons clairs, même si on n’a pas encore tous les détails techniques concernant cette Switch 2, bien des aspects qui avaient fuité ces derniers temps sont donc confirmés comme les Joy-Cons magnétiques et un écran plus grand. Le pied semble mieux pensé et plus stable que sur les Switch 1 avec une inclinaison variable. Le design général est légèrement plus arrondi et on retrouve une connectique relativement similaire à la précédente génération. Le concept général de la Switch 1 reste donc avec les Joy-Cons amovibles, chacun pouvant être utilisé par un joueur différent. Les deux peuvent aussi être placés sur un grip pour en faire un pad plus traditionnel.

La Switch 2 sera bel et bien rétrocompatible avec les jeux de la Switch 1 comme confirmé dans la vidéo. Vous pourrez ainsi jouer à vos anciennes cartouches Switch ou à vos jeux téléchargés sur le Nintendo eShop. Toutefois, Nintendo prévient d’ores et déjà que cette rétrocompatibilité pourrait ne pas être complète. Par ailleurs, les abonnés Nintendo Switch Online pourront continuer à utiliser ce service sur la Switch 2.

Nintendo annonce également la diffusion d’un Nintendo Direct le 2 avril 2025 à un horaire non encore communiqué pour dévoiler en détail les caractéristiques et les fonctionnalités de la nouvelle console et… espérons-le les jeux spécifiques à cette nouvelle machine. On peut supposer que l’un des titres de lancement sera – comme on peut l’entrapercevoir dans la vidéo – un Mario Kart.

Même si certains d’entre vous – ainsi que moi-même – risquons de précommander la console pour l’avoir dès la sortie, d’autres voudront sans doute pouvoir la tester avant de se décider. Pour cela, Nintendo a prévu divers évènements en Europe permettant au public de découvrir la console à l’instar de ce qui avait été fait pour le lancement de la Switch 1. Ainsi, un évènement est prévu au Grand Palais à Paris du 4 au 6 avril 2025. Il sera possible de vous inscrire sur le site officiel de Nintendo dès demain 17 janvier jusqu’au 26 janvier pour participer au tirage au sort. Hé oui, les places vont être limitées.

Patience donc pour découvrir le nouveau joujou de Nintendo. On vous donnera plus de détails dès que possible.