Le souls-like à la direction artistique soignée qu’est The First Berserker Khazan sort dans quelques semaines mais vous pouvez déjà y goûter un petit peu.

Comme prévu, la démo de The First Berserker Khazan est disponible dès à présent pour les possesseurs de PS5/Pro, XSX/S et PC. La démo va permettre aux curieux de découvrir le contexte dans lequel vous allez évoluer en tant que Khazan, un général déchu cherchant à se venger. A vous aussi de découvrir un gameplay punchy avec des combats toujours plus coriaces. Les débutants auront sans doute leur chance puisque le jeu propose plusieurs niveaux de difficulté. Et pour les possesseurs de Steam Deck, sachez que cette démo gère la console de Valve. Je vais tâcher de vous proposer une vidéo prochainement.

The First Berserker Khazan est prévu pour le 27 mars 2025 sur PS5/Pro, XSX/S et PC. En attendant, voici une nouvelle vidéo et une nouvelle galerie d’images ci-dessous.