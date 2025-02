Nouvelle bêta ouverte pour Monster Hunter Wilds

Capcom prépare le lancement du très attendu Monster Hunter Wilds et pour cela, une nouvelle bêta ouverte va leur permettre de faire les derniers réglages.

Le nouvel opus de la saga Monster Hunter arrive dans quelques semaines. Développé uniquement sur PS5/Pro, XSX/S et PC, Monster Hunter Wilds semble particulièrement attirant avec une réalisation nettement en hausse par rapport au précédent volet, Monster Hunter Worlds.

A quelques semaines de la sortie, Capcom proposer une seconde bêta ouverte disponible dès à présent. Cette bêta se fera en deux sessions :

Du vendredi 7 février 2025 à 4h00 au lundi 10 février 2025 à 3h59

Du vendredi 14 février 2025 à 4h00 au lundi 17 février 2025 à 3h59

La bêta permettra d’accès à la création de votre personnage et à un petit aperçu de l’histoire. Vous pourrez ainsi participer à la chasse au Doshaguma. Une fois vaincu, à vous l’exploration des plaines venteuses pour chasser à loisir. Il sera possible d’affronter également le Gypceros ainsi que l’Arkveld, un monstre phare de Monster Hunter Wilds. Ce dernier sera l’ennemi d’une quête plus difficile dans cette seconde bêta.

Cette bêta va permettre de créer une session privée afin de pouvoir jouer entre amis sans interférence d’un joueur de la communauté. Le mode solo sera également disponible pour être tranquille dans votre instance. Il est toutefois possible de switcher d’une session solo à une session multijoueur grâce à une fusée de détresse.

Les joueurs sur PS5/Pro peuvent en profiter sans avoir besoin d’un abonnement PlayStation Plus pour le jeu en ligne. A noter que la bêta ne propose pas encore les améliorations techniques prévues pour les PS5 Pro. Les joueurs ayant la puissante console devront attendre la mise à jour prévue au lancement pour profiter de fonctionnalités spécifiques.

A noter que vous pourrez conserver le personnage créé sur cette bêta pour le jeu final.

Parallèlement à cette annonce, Capcom a lâché de nouvelles images et une nouvelle vidéo permettant de découvrir un des biomes, les Falaises de Glace.

Monster Hunter Wilds est prévu pour le 28 février 2025 sur PS5/Pro, XSX/S et PC.