Krafton annonce PUBG Blindspot avec une démo à venir très bientôt

Connu auparavant en tant que Project Arc, PUBG Blindspot va sortir de son relatif anonymat avec une démo à venir pour que les fans d’action/tactique puissent le tester.

Krafton Inc et son PUBG Studios ont donc annoncé le titre officiel de leur Project Arc qu’il faudra désormais nommer PUBG Blindspot. Sous ce nom se cache un jeu bien loin de ce que PUBG est. En effet, il s’agit d’un action/shooter/tactique qui fait penser à un Rainbow Six Siege mais avec une perspective différente puisque les parties se déroulent avec une vue aérienne.

PUBG Blindspot va donc voir s’affronter deux équipes de 5 joueurs nécessitant une excellente coordination pour vaincre l’équipe adverse. Si vous avez envie de voir à quoi cela ressemble, je vous propose une vidéo ci-dessous. Mais mieux encore, PUBG Studios prévoit de sortir une démo jouable le 21 février prochain sur Steam. Vous pourrez alors juger par vous-même de l’intérêt d’un titre qui pourrait trouver un public aimant à la fois l’action mais aussi la tactique.

PUBG Blindspot est prévu sur PC pour le moment.