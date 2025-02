Sony annonce le remaster de Days Gone sur PS5/Pro

La petite surprise de Sony lors du State of Play d’hier soir fût l’annonce d’un nouveau remaster. Après Horizon et The Last of Us, c’est donc Days Gone qui va se faire un petit lifting.

Avec une suite à Days Gone refusé par Sony et une situation incertaine quant à l’avenir de Bend Studio après l’annulation d’un projet et des licenciements, on pouvait se demander ce que l’équipe pouvait bien faire.

On sait maintenant qu’au moins une partie de l’équipe travaille en collaboration avec Climax Studios à Days Gone Remastered dévoilé lors du State of Play d’hier soir. Prévue sur PS5 pour fin avril, ce remaster va comme vous pouvez vous y attendre bénéficier de diverses nouveautés et améliorations pour justifier son existence et toucher potentiellement un nouveau public.

Profitant des capacités des PS5 et PS5 Pro, le jeu va ainsi bénéficier d’un visuel plus riche avec diverses améliorations dans la distance de rendu du feuillage, la qualité des ombres et de l’éclairage, l’utilisation de la technologie Tempest 3D Audio des PS5, utilisation des capacités du DualSense, etc. Côté affichage, les joueurs auront le choix entre le mode fidélité en 4K natif ou le mode performance en 1440p 60 images/seconde upscalé à 4K. Pour ceux qui possèdent un écran gérant le VRR, le jeu proposera même un mode avec la fréquence d’images déverrouillée.

Histoire de toucher un public plus large, les développeurs ont ajouté de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité comme un mode constraste élevé ou des réglages permettant de modifier la vitesse du jeu, la narration de l’interface, les repères audio des objets rares, la reconfiguration des commandes ou encore un curseur modifiant le champ de vision.

L’équipe va également proposer de l’inédit en terme de contenu avec un mode arcade de survie nommé Assaut de Horde. Comme le nom le laisse supposer, vous allez devoir tenter de scorer en faisant face à des hordes de mutants toujours plus coriaces et vicieux. Et pour encore plus de difficulté, l’équipe a prévu des variations de hordes. A vous de survivre toujours plus longtemps pour être récompensé par des personnages jouables inédits, de nouveaux éléments de personnalisation et des injecteurs uniques qui impacteront vos parties.

Un autre mode va ravir ceux qui trouvent toujours les jeux trop faciles, le mode Mort Permanente. Comme son nom l’indique, ce mode ne permet guère d’erreur puisque la moindre mort du héros sera définitive. A votre mort, vous n’aurez le choix qu’entre recommencer depuis le début du jeu ou depuis le début de l’acte 2. Ceux qui réussiront auront droit à une infographie spéciale avec vos statistiques ainsi qu’un nouveau trophée. D’ailleurs, Days Gone Remastered proposera de nouveaux trophées par rapport au titre originel.

Le troisième mode inédit ravira d’autres types de joueurs, les speedrunners. Avec le mode Speedrun, les fans du genre pourront tenter de terminer l’histoire du jeu le plus vite possible et de partager votre prestation avec des infographies proposées à la fin de chaque partie.

Disponible sur le titre originel, le mode photo de Days Gone Remastered va bénéficier de diverses améliorations pour les photographes en herbe comme le paramétrage du cyble jour/nuit, un système d’éclairage en trois points et de nouvelles options de logos.

Comme pour d’autres remasters de Sony, si vous possédez la version PS4, vous pourrez acquérir ce remaster sur PS5 pour 10€. Sinon, Days Gone Remastered vous coûte 50€.

L’autre bonne nouvelle concerne les joueurs sur PC qui pourront acquérir un DLC nommé Broken Road reprenant l’intégralité des nouveautés et améliorations apportés par Days Gone Remastered à la version PC du jeu. Ce DLC vous en coûtera également 10€ et sera disponible à la même date.

Days Gone Remastered est prévu sur PS5/Pro pour le 25 avril 2025.