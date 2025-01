Ubisoft ouvre les précommandes pour son futur Assassin’s Creed Shadows

Après deux retards, la sortie du nouvel opus de la série des Assassin’s Creed arrive à grands pas. Les précommandes sont ouvertes pour les plus impatients.

Malgré les retards et quelques polémiques, Assassin’s Creed Shadows est une des grosses productions de ce début d’année parmi les plus attendues. Ubisoft et ses équipes de développement sont sur la dernière ligne droite et lancent donc les précommandes.

Assassin’s Creed Shadows va entraîner le joueur dans le Japon féodal du 16ème siècle et fera vivre les histoires de Naoe, une shinobi assassin originaire de la province d’Iga et Yasuke, un puissant et légendaire samurai. Chacun suivra sa propre route et rencontreront divers personnages historiques en pleine période de réunification du Japon.

L’éditeur français va proposer, outre une version standard, deux autres éditions disponibles en précommande et présentant du contenu exclusif :

L’édition numérique Deluxe inclura le jeu de base, le “Double pack Sekiryu” contenant du matériel et des armes pour Naoe et Yasuke, le “Pack de Repaire Sekiryu ” proposant des produits de cosmétiques cachés et des « Points de Maîtrise ».

inclura le jeu de base, le “Double pack Sekiryu” contenant du matériel et des armes pour Naoe et Yasuke, le “Pack de Repaire Sekiryu ” proposant des produits de cosmétiques cachés et des « Points de Maîtrise ». L’édition Collector inclura le jeu de base, le “Double pack Sekiryu”, le “Pack de Repaire Sekiryu”, “Points de Maîtrise et du contenu physique : le SteelBook, une Carte du Monde, une statue de Naoe et Yasuke, le tsuba du katana de Naoe grandeur nature, le parchemin mural du Crédo, un artbook de collection de 76 pages et 2 lithographies sumi-e.

Quelle que soit la version précommandée, vous aurez droit à l’accès gratuit à l’extension Traque sur Awaji qui sera proposée courant 2025. Cette extension proposera une nouvelle région à explorer avec une bonne dizaine d’heures de contenu supplémentaire à découvrir ainsi que de nouvelles compétences, équipements, aptitudes et une arme inédite pour Naoe, le Bö. Nos deux héros du jour devront ainsi se rendre sur l’île d’Awaji où ils seront sans cesse pourchassés par une faction locale nommée le Sanzoku Ippa.

Autre bonus pour les précommandes, Ubisoft propose une quête bonus exclusive nommée Laissé pour compte accessible dès le lancement du jeu.

Assassin’s Creed Shadows sortira sur PS5/Pro, XSX/S, PC et Mac le 20 mars 2025.