Un compilation de vieux jeux de sport de feu l’éditeur Accolade

Les vétérans du gaming se souviennent certainement de l’éditeur/développeur Accolade qui a connu ses heures de gloire à la fin des années 80 et dans les années 90s mais a disparu depuis. QUByte Interactive va faire ressurgir d’anciens titres.

En tant qu’ancien du gaming, évoquer Accolade me rappelle de bons souvenirs. Connu notamment pour des sagas comme les Test Drive, les Star Control, les Bubsy ou encore les Hardball, Accolade avait trouvé son créneau sur le marché avec de très nombreux titres qui ont fait son succès entre le milieu des années 80 jusqu’à la fin des années 90 avant d’être racheté par Infogrames en 1999. Mon tout premier souvenir sur cet éditeur est d’avoir acheté Hardball sur C64 et d’y avoir joué avec le frangin des heures durant au milieu des années 80. Et bien entendu, l’arrivée du tout premier Test Drive sur Amiga avec la fameuse introduction.

En partenariat avec Atari, l’éditeur QUByte Interactive va donc proposer une compilation regroupant cinq jeux de sports produits par Accolade. Accolade Sports Collection va ainsi comprendre :

Hardball!

Hardball II

Winter Challenge

Summer Challenge

Hoops Shut Up and Jam !

Vous pourrez ainsi vous lancer dans du baseball avec les deux Hardball, du basketball avec Hoops Shut Up and Jam et divers disciplines de sports d’été et d’hiver avec les deux Summer Challenge et Winter Challenge.

Puisqu’il s’agit des versions de l’époque, attendez vous donc à de l’émulation avec quelques fonctionnalités modernes telles que le sauvegarde de l’état d’un jeu, les filtres d’écran et des didacticiels.

Accolade Sports Collection sera disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC à partir du 30 janvier 2025.