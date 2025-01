Ajoutez deux écrans à votre configuration mobile avec l’Acer PD163Q

Lorsqu’on utilise un ordinateur portable, il faut bien avouer que l’espace de travail d’un seul écran est souvent trop petit. Que diriez-vous de l’étendre avec un double écran ?

C’est ce que proposer Acer avec son moniteur double écran mobile le PD163Q. Composé de deux dalles IPS de 15,6 pouces d’une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 100 Hz à 60Hz, ce moniteur mobile offre une grande flexibilité pour des usages différents. Avec son pied intégré, vous pourrez ainsi avoir un angle d’inclinaison de 0° à 135°. Grâce à ses deux entrées USB type-C et son port HDMI, vous pourrez facilement y relier votre PC, votre Mac ou toute console. Compatible VESA, vous pourrez même l’installer sur un support mural ou sur un bras articulé aisément. Au besoin, vous pouvez également vous en servir en mode portrait pour des usages plus spécifiques comme le coding ou la productivité. Personnellement, je pense que ce moniteur est une solution possible pour les créateurs de contenu devant monter leurs productions lors de déplacement.

Histoire de répondre aux attentes des utilisateurs, l’Acer PD163Q dispose de la technologie Acer VisionCare qui permet de réduire la fatigue oculaire grâce à son filtre anti-scintillement, son filtre de lumière bleue et divers autres possibilités comme le réglage de la luminosité et le traitement anti-reflet.

L‘Acer PD163Q est disponible dès à présent et vous en coûtera environ 400€. A noter que pour celles et ceux qui voient encore plus grand, il existe également un modèle à base d’écrans 18,5 pouces répondant au doux nom d’Acer PD193Q qui coûte environ 500€.