Clair Obscur Expedition 33 prévu pour fin avril 2025

Pour un premier projet l’équipe française de Sandfall Interactive a attiré l’attention de Microsoft. Mis en avant lors du récent Developer_Direct, leur premier projet, Clair Obscur Expedition 33, pourrait intéresser les fans de RPG.

Basé à Montpellier, l’équipe de Sandfall Interactive est sur la dernière ligne droite du développement de leur tout premier titre, Clair Obscur Expedition 33. Rendant hommage aux RPG classiques avec des combats au tour par tour, l’équipe s’est tout de même permis de proposer une direction artistique bien éloignée des RPG nippons.

Ainsi l’univers de Clair Obscur Expedition 33 est très art déco de la Belle Epoque française. Cela nous permet de découvrir un monde original bien loin du look manga des JRPG avec une richesse graphique assez époustouflante pour ce genre. Développé sur Unreal Engine, l’équipe s’est même permis de reprendre le bon vieux concept de la carte du monde à explorer et le moderniser. Celle-ci permet de donner de l’envergure à l’aventure et poussera les joueurs à l’explorer car ce monde va regorger de secrets à découvrir dont des boss cachés.

Le système de combat au tour par tour bénéficie également d’un minimum d’innocation. Ainsi, il intègre des éléments en temps réel comme l’esquive et le contre. Ces combats seront non seulement beaux à regarder grâce à une réalisation plutôt impressionnante mais on peut espérer une bonne profondeur stratégique. Chaque personnage ayant son propre style de jeu, ils auront des mécaniques et des arbres de compétences uniques à faire évoluer à votre guise notamment avec le système de capacités passives appelés Lumina qu’on pourra activer ou désactiver.

Clair Obscur Expedition 33 sortira sur PS5/Pro, XSX/S et PC le 24 avril 2025. Les abonnés Xbox Game Pass pourront y goûter dès le jour de sortie.