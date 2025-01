Un siège gaming aux couleurs de McLaren chez SecretLab

Un des spécialistes des sièges gaming lance une nouvelle version d’un de ses produits phares à savoir le Titan Evo. Pour l’occasion, SecretLab s’associe avec le constructeur automobile McLaren.

Pour célébrer plus de 60 ans d’histoire de McLaren, SecretLab sort son siège gaming Titan Evo dans une édition spéciale aux couleurs de McLaren. Le siège en question conserve les caractéristiques comme la mousse exclusive développée pour le confort et le mantien pour mieux répartir le poids de l’utilisation, une base de siège plus large et un soutien lombaire ajustable.

Côté design, le SecretLab Titan Evo Edition McLaren s’inspire très largement des couleurs des voitures de course McLaren avec des accents orange papaye et le motif hexagonal avec des panneaux en similicuir à effet fibre de cargone.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez retrouver ce modèle et des dizaines d’autres sur la page officielle de SecretLab.