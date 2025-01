Microsoft confirme la sortie de Forza Horizon 5 sur PS5/Pro

Voilà un titre encore un peu surréaliste à écrire même si ça commence à se généraliser. Microsoft annonce l’arrivée d’un de ses fleurons du jeu de course sur la console concurrente.

La nouvelle stratégie de Microsoft Xbox semble assez claire. Même s’ils prévoient encore de nouvelles machines, Microsoft va tout simplement devenir le plus grand éditeur au monde toutes plateformes confondues. De ce fait voir débarquer des franchises habituellement Xbox sur d’autres machines va devenir monnaie courante aussi bien chez PlayStation que chez Nintendo notamment avec la Switch 2.

Pour ce jour donc, c’est Playground Games et Turn 10 Studios qui annoncent la sortie au printemps prochain de Forza Horizon 5 sur PS5/Pro. Cette version proposera la quasi-intégralité des contenus disponibles depuis le lancement sur XSX/S et PC à savoir près de 900 voitures, plus de 40 mises à jour thématiques et deux extensions. Autant dire que les futurs joueurs auront de quoi faire pour des heures durant. Les équipes ont également prévu le crossplay histoire d’être certain de trouver du monde à affronter – même si ceux sur PS5/Pro vont avoir du boulot pour rattraper les années de retard.

Les joueurs sur PS5/Pro pourront également profiter d’Horizon Realms une nouvelle mise à jour de contenu gratuite qui doit sortir prochainement permettant d’explorer des mondes évolutifs préférés de la communauté Forza Horizon 5.

A noter, pour les fans de rumeurs, que des bruits de couloir évoquent également l’arrivée prochaine d’une version sur la future Nintendo Switch 2. Prenez cela comme vous le sentez mais personnellement, concernant la prochaine console de Nintendo, soyons patients et attendons toutes les annonces officielles en avril prochain.

Forza Horizon 5 sortira sur PS5/Pro au printemps 2025. Il est déjà disponible sur XSX/S, Xbox One/X et PC.