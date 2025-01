PlayStation Plus – Les jeux gratuits de février 2025

Le mois de février arrive et avec sa petite liste de jeux gratuits à télécharger pour tous les abonnés PlayStation Plus.

Pour ce mois de février 2025, Sony va proposer de quoi vous faire agir puisque vous aurez droit à un jeu de braquage, un shooter complètement barré et un remake d’un classique du jeu de plateforme.

Les trois jeux à récupérer à partir du 4 février jusqu’à 3 mars sont :

Payday 3 – PS5

– PS5 High on Life – PS5, PS4

– PS5, PS4 Pac-Man World Re-Pac – PS5, PS4

Il ne vous reste plus que quelques jours pour récupérer les jeux de ce mois de janvier que sont Suicide Squad Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered et The Stanley Parable Ultra Deluxe.

Sony a profité de l’annonce pour informer les abonnés d’un changement éditorial pour les jeux gratuits PlayStation Plus mensuels et du Catalogue des jeux. Ainsi, l’éditeur/constructeur a décidé de faire évoluer son abonnement en se concentrant principalement sur les jeux PS5. Cette évolution sera mise en place à partir de janvier 2026. A partir de cette date, les jeux PS4 ne seront plus privilégiés et ne seront présents que de manière occasionnelle. Les possesseurs de PS4 seront donc moins bien lôtis à partir de janvier 2026. A noter que tous les jeux PS4 déjà récupérés par les abonnés seront toujours accessibles.