Admirez la vidéo du dernier State of Play dédié à The Last of Us Part II

Sony a comme prévu proposé son livestream State of Play cette fois-ci dédiée à l’une de ces deux dernières superproductions : The Last of Us Part II. Et autant vous dire que Naughty Dog, l’équipe de développement a encore fait un sacré boulot.

Si vous n’avez pas eu l’occasion de voir la dite vidéo, nous vous la proposons ci-dessous dans une version originale en 4K ou dans une version sous-titrée en français mais en 1080p.

Cette vidéo mêle une présentation des possibilités qu’Ellie a dans cette suite et les environnements des plus hostiles qu’elle va devoir explorer sans parler des factions qu’elle aura à affronter outre les infectés. Comme pour le précédent épisode, les ressources que vous pourrez ramasser serviront à crafter de nouveaux objets, armes, etc. A vous de vous en servir à bon escient pour éliminer les ennemis, les leurrer ou les faire s’affronter tandis que vous restez à l’affût.

Il ne reste plus trop longtemps à attendre pour se lancer dans cette nouvelle aventure et une des dernières superproductions de Sony avant la bascule vers la PS5 toujours prévue à la fin de l’année avec des premières annonces possibles dès la semaine prochaine selon les dernières rumeurs.

The Last of Us Part II est prévu sur PS4/PS4 Pro le 17 juin 2020.