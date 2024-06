Dead Island 2 annoncé sur Mac

Apple continue sa stratégie de séduction des développeurs pour des portages de titres PC. Le dernier à suivre la tendance est Deep Silver et son équipe de Dambuster Studios.

Sorti l’an dernier Dead Island 2 sur PC et consoles, Deep Silver va adapter l’action/RPG sur Mac d’ici la fin 2024. Cette version reprendra évidemment tout le contenu du jeu et tournera de manière native sur tous les Mac embarquant les puces M1 et supérieur. Le jeu bénéficiera évidemment des technologies Apple comme le MetalFX Upscaling et promet un gameplay fluide. Le jeu gérera également le HDR pour celles et ceux qui ont les écrans compatibles.

Plaion/Deep Silver rejoint donc d’autres éditeurs comme Capcom et Ubisoft dans le portage de titres sur des machines Apple. Le constructeur continue donc sa politique de séduction avec, notamment, de nouvelles annonces technologiques pendant son WWDC 2024 – sa conférence développeurs – qui permettent de faciliter les portages de jeux PC sur les machines à base de puces Apple. A voir maintenant si la sauce va prendre et pousser plus de développeurs à sauter le pas et toucher un public non négligeable puisque leurs titres pourraient ainsi, relativement facilement, tourner sur les iPhone récents, les iPad et les Mac.

Pour rappel, Dead Island 2 nous embarque dans un Los Angeles où un virus mortel s’est propagé. Celui-ci a transformé les habitants en zombies. En tant que héros immunisé il va falloir tout faire pour les affronter tout en tentant de sauver Los Angeles et l’humanité toute entière. Choisissez parmi 6 personnages jouables et explorer un monde semi-ouvert. A vous de trouver et fabriquer les armes pour combattre les zombies.

Dead Island 2 sortira sur Mac courant 2024. Il est déjà disponible sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC.