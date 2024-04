Razer dévoile un nouveau pad pour le jeu sur mobiles avec le Kishi Ultra

Le jeu sur mobiles connait un succès énorme et a largement gagné en richesse ces dernières années. De plus en plus de joueurs ont recours à une manette pour plus de précision et de confort. Razer propose une nouvelle manette.

S’il est toujours possible d’utiliser un pad Bluetooth que vous possédez déjà ou un pad PlayStation ou Xbox, certains préfères un pad dédié. Sur ce marché, la majorité des grands accessoiristes proposent leur modèle. Razer n’a pas dérogé à la règle avec ses manettes Kishi – oui je sais, ça ne sonne pas terrible en français ^_^.

Cette fois-ci, Razer passe au niveau supérieur avec le Kishi Ultra, une manette qui permet d’accueillir un smartphone iOS ou Android voire un iPad Mini entre ses deux sections. Contrairement au modèle un peu moins cher, le Kishi V2, le Kishi Ultra reprend une disposition qui rappelle les pads Xbox. On a ainsi droit aux sticks analogiques asymétriques, aux divers boutons habituels ainsi qu’aux gâchettes. Razer a même ajouté au niveau des gâchettes des boutons L4/R4 programmables pour un accès rapide à certaines actions dans le jeu – je pense notamment aux fans de FPS pour qui cela pourrait être très utile. Autant dire que ceux qui ont l’habitude de jouer avec des pads Xbox y trouveront rapidement leurs repères.

Bénéficiant d’un port USB-C, le Kishi Ultra fonctionne donc avec la majorité des smartphones Android ainsi qu’aux derniers iPhone 15. Il est possible d’insérer également une tablette d’une taille maximale de 8 pouces comme le dernier iPad Mini. Ce pad peut même être utilisé en filaire via son port USB-C sur un PC – et donc probablement sur un Mac également. Pour ceux qui utilisent des coques sur leurs smartphones, le Kishi Ultra est compatible avec la plupart des modèles existants. Nul besoin donc de retirer votre coque pour jouer avec votre smartphone.

Razer oblige, le Kishi Ultra bénéficie d’un éclairage dynamique Razer Chroma RGB. Il dispose aussi de l’application Razer Nexus gratuit permettant sans abonnement d’accéder à un large catalogue de jeux compatibles avec la manette sur iOS comme sur Android. Servant d’interface, on peut y lancer les jeux, personnaliser les touches et même partager les sessions de streaming. Le mode Virtual Controller sur Android permet d’étendre la compatibilité du Kishi Ultra aux jeux fonctionnant normalement qu’avec l’écran tactile.

Pour les sensations, le Kishi Ultra est la première manette mobile de Razer à bénéficier des retours haptiques Razer Sensa HD.

Le Razer Kishi Ultra est disponible dès à présent pour un prix de 170€ environ ce qui n’est pas pour toutes les bourses.

Parallèlement, Razer annonce l’arrivée du Kishi V2 en version USB-C. Ce modèle conserve toutes les caractéristiques du Kishi V2 mais en étant compatible avec nombre d’appareils USB-C à savoir la majorité des smartphones Android récents ainsi que des derniers iPhone 15.

Le Razer Kishi V2 USB-C est également disponible dès à présent pour 120€ environ.

GALERIE RAZER KISHI ULTRA

GALERIE RAZER KISHI V2 USB-C