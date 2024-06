Test – TopSpin 2K25 – Un retour à mi-court

Date de sortie 23 avril 2024 Editeur 2K Développeur Hangar 13 Genre Sports, Simulation, Tennis Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC PEGI 3 ACHETEZ SUR AMAZON Version PS5 Version XSX/S, Xbox One/X Version PS4/Pro

Après une absence de plus d’une décennie, la saga Top Spin revient avec un nouvel opus. Fans de la petite balle jaune, sortez vos raquettes virtuelles et tentez des aces.

Le tennis a été une thématique historique du jeu vidéo puisqu’il a été le premier sujet du tout premier jeu vidéo dans les années 50 et du premier méga succès avec Pong. Avec l’évolution des technologies, les jeux de tennis ont évidemment progressé et se sont rapprochés de la réalité – tout du moins visuellement. Comme pour bien des genres, il y a deux écoles : ceux qui optent pour une approche arcade et ceux pour une approche simulation. Côté arcade, le meilleur représentant – qui commence toutefois à dater – reste la série des Virtua Tennis de Sega. C’est fun pour qui ne veut pas se prendre la tête. Mais pour les puristes et les vrais joueurs de tennis – comme votre serviteur – ce n’est pas du tennis ^_^. Sur le plan simulation, c’est donc la série des Top Spin qui avait réussi à séduire tout un autre public. L’annonce du retour de la saga avec TopSpin 2K25 a été donc accueilli avec beaucoup d’espoir d’autant plus que malgré les efforts d’autres éditeurs comme Nacon, on manquait sérieusement d’une simulation qui tienne vraiment la route. Mais est-ce que ce nouveau TopSpin est capable de tenir sur plusieurs sets ?

Si vous avez pratiqué les anciens titres, vous ne serez pas dépaysé. TopSpin 2K25 reprend le gameplay de l’époque – sans doute un peu trop d’ailleurs. Même si le timing nécessaire n’est sans doute pas exactement le même, j’ai retrouvé mes automatismes assez rapidement pour avoir pas mal écumé les anciens titres de la série. Pour rappel, si certains jeux de tennis ne nécessitent que des pressions de boutons pour frapper les divers types de coups, ici, il vous faut le bon timing et un bon placement à l’instar d’un vrai joueur de tennis dans la réalité. C’est donc plus exigeant d’autant plus que les développeurs n’ont pas prévu un mode arcade. Il va falloir un peu d’entraînement pour vous familiariser avec toutes les commandes. Pour cela, 2K s’est adjoint les services d’un certain John McEnroe pour un didacticiel jouable complet. Je vous conseille fortement de le terminer pour voir toutes les subtilités. Les développeurs ont également pensé à des indicateurs qui pourront vous aider dans un premier temps à bien maîtriser les coups avec notamment une jauge de timing ou encore des indications textuelles vous disant si vous avez déclenché votre coup trop tôt ou trop tard. Le jeu reprend donc le principe même des coups au tennis tenant compte du timing de la frappe et de votre position sur le terrain.

Coté contenus, on va dire que TopSpin 2K25 pêche un peu sans en raison de sa position de première édition avec le revival de la licence. Si on trouve quelques stars de la balle jaune, il en manque énormément. Cela est sans doute dû à l’absence de licence officielle contrairement au Tiebreak de Nacon annoncé pour août prochain et bénéficiant des licences ATP et WTA. Hormis, un mode exhibition permettant de se lancer dans des matchs simples ou doubles rapidement, il faut bien avouer que le coeur du jeu est le mode carrière où on créé son joueur ou sa joueuse et on tente de progresser au classement. Votre progression va dépendre évidemment de vos performances dans les divers tournois qui jalonneront votre calendrier. Pour chaque mois du calendrier, vous aurez le choix entre le repos, un entraînement sous la forme d’épreuves permettant d’obtenir de l’XP et un peu de thune, d’opter pour des évènements spéciaux permettant de débloquer de l’équipement en plus ou tout simplement de participer à un tournoi pour monter au classement. Plus vous jouerez et plus vous obtiendrez des points AP pour améliorer vos attributs (coup droit, revers, service, etc). Et croyez moi qu’il vous faudra bien les améliorer pour pouvoir affronter les mieux classés ainsi que vous lancer sur des parties en ligne.

En effet, le jeu en ligne est l’autre pan du jeu. Vous pourrez ainsi vous lancer dans un simple match d’exhibition ou sur le circuit 2K. Ce dernier vous permet d’affronter d’autres joueurs en ligne sur des matchs classés. L’autre mode en ligne est le circuit international qui permet d’utiliser votre propre joueur pour participer à des saisons. Chaque semaine deux tournois sont proposés. Un autre tournoi est proposé en week-end. L’objectif est d’amasser le plus de points de tournoi en jouant avec votre joueur contre d’autres joueurs en ligne. Quel que soit le mode choisi, soyez-en sûr, compte tenu du système de matchmaking qui ne m’a pas semblé vous faire affronter des joueurs à votre niveau, vous risquez de vous prendre bien des roues de bicyclette si vous n’améliorez pas très largement votre personnage et maîtrisez vraiment tous les coups.

9

Testé principalement sur XSX et PC et en ayant jeté un coup d’oeil à la version PS5, TopSpin 2K25 ne peut pas être vraiment considéré comme un vrai titre new gen. Si les stades sont plutôt soignés, je regrette un rendu général très « plat ». Les modèles 3D des joueurs et joueurs pro ne sont pas vraiment ressemblants. Le rendu général des personnages fait assez ancienne génération tant cela manque de caractère, de détail. A l’instar des anciens TopSpin, les animations mises en place ne sont à mon goût pas assez variées et, pour certaines, pas réalistes par rapport à la situation. Certains mouvements me font tiquer tant cela ne reflète pas ce qu’un vrai joueur ferait dans la réalité. Et je ne parle pas des quelques animations et des trajectoires de balle parfois bizarres. Il faudrait que les développeurs corrigent ces défauts. J’avoue ne pas comprendre pourquoi des simulations de foot ou de basket avec nettement plus de personnages à l’écran peuvent avoir autant d’animations différentes et crédibles et que les développeurs ne soient pas « capables » de l’appliquer dans un jeu de tennis où on a au maximum 4 personnages importants à l’écran. Question de ressources et de budget sans doute.

Difficile de ne pas penser que ce TopSpin 2K25 est un premier jet. Il lui manque tout de même pas mal d’éléments pour enrichir l’expérience tennistique notamment dans le mode carrière rapidement répétitif. Le gameplay reste un bon point même si je regrette que les développeurs n’aient pas rendu le jeu plus réactif par rapport aux anciens opus. On a toujours droit à cette latence généralisée des déplacements de joueurs trop prononcés par rapport à ce qu’on ferait sur un vrai terrain. En tant que gamer, TopSpin 2K25 fait le job. En tant que vrai joueur de tennis, j’y retrouve les mêmes défauts que les anciens titres de la série et que toutes les autres simulations avec un réalisme parfois bien éloigné de la réalité et une approche tennistique que je pense largement perfectible. Il faudrait engager de vrais joueurs ou experts du tennis en consultant pour les futurs volets.