Capcom prépare deux nouveaux Resident Evil sur les machines Apple

Capcom était l’un des premiers à se lancer sur les machines Apple. L’éditeur nippon continue avec une nouvelle adaptation pour les iPhone, iPad et Mac à base de puce maison.

Après Resident Evil Village et Resident Evil 4, Capcom prépare la sortie sur iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ainsi que sur les iPad et les Mac à base de puce Apple de deux autres volets de la saga.

Le premier à venir sera tout simplement l’un des plus effrayants – selon moi – à savoir Resident Evil 7 Bio Hazard. Cet opus sortira dès le 2 juillet prochain. Pour les versions iPhone et iPad, Capcom a travaillé pour améliorer les contrôles avec une nouvelle fonction de tir automatique. Il suffit de viser un certain temps une cible pour que cela tire automatiquement. Curieux concept, à voir dans la pratique. Comme les autres titres, Resident Evil 7 Bio Hazard sera compatible avec les pads Bluetooth. Il bénéficie aussi de l’achat universel avec progression croisée. Vous pouvez ainsi acheter le jeu sur une des plateformes et jouer sur les autres machines si vous les possédez. De même vous pourrez reprendre votre progression sur n’importe lequel des plateformes. Et histoire de tenter de vous convaincre, vous pourrez jouer gratuitement au début du jeu histoire de vous faire une idée avant de l’acheter. A noter que la version de base comprend également le DLC Pas un Héros. Une mise à jour vers l’édition Gold permet d’obtenir le reste des DLC si vous avez envie d’étendre votre aventure.

La série ne va pas s’arrêter là puisque Capcom confirme d’ores et déjà l’adaptation du remake de Resident Evil 2. Toujours en cours de développement, il faudra sans doute attendre encore quelques mois.