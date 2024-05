Test – Senua’s Saga Hellblade 2 – Folie à deux

BLOC INFO Date de sortie 21 mai 2024 Editeur Microsoft Studios Développeur Ninja Theory Genre Action, Aventure Machines XSX/S, PC PEGI 18

La plus barrée des guerrières Celtiques se retrouve embarquée dans un nouveau trip mystique et sanglant à travers l’Islande. Qui s’y frotte s’y picte !

Sorti en 2017 sur PlayStation4 et PC, le premier opus de Hellblade s’est exporté l’année suivante sur Xbox One et a été adapté deux ans plus tard sur la petite Nintendo Switch. Annoncé en 2019, ce second volet aura pris son temps pour débouler, en exclusivité, sur les machines de nouvelle génération de Microsoft, sur PC et GamePass bien sûr ! C’est d’ailleurs par l’intermédiaire de l’abonnement en formule Ultimate que l’on a pu essayer (et finir) Hellblade 2 afin de vous livrer au terme d’une douzaine d’heures notre ressenti. On retrouve toujours aux commandes du développement de ce jeu d’aventure les anglais de Ninja Theory. Le studio british s’est fait connaître durant l’ère des PlayStation 3 et Xbox360 grâce à des jeux comme Heavenly Sword, Enslaved Oddyssey to the West et surtout par le reboot assez ravagé de DevilMayCry pour le compte de Capcom. Il aura fallu attendre les BAFTA Game Awards de 2018 pour que le studio atteigne la consécration grâce à Hellblade en raflant près d’une demi-douzaine de trophées. Ils récompensaient notamment sa réalisation sonore, sa direction artistique ainsi que la performance de Melina Juergens qui campait avec brio une Senua forte mais brisée. Incarner une héroïne au mental anéanti par la mort de son village et de son bien aimé, avouez que ce n’était pas banal.

Après un premier épisode mené d’une main de maître, on trépignait d’impatience à l’idée de découvrir enfin les nouvelles aventures « hallucinées » d’une Senua sortie victorieuse de son épopée en Enfer / Hel. Retour triomphal ? Pas vraiment ! Capturée par une horde barbare venue d’Islande, notre héroïne se retrouve catapultée hors du frêle esquif pendant une terrible tempête. À peine échouée sur le rivage pas le temps de souffler. La voilà déjà en train d’embrocher ces horribles bonhommes qui avaient voulu l’asservir : pauvres fous ! Sans surprise, Senua’s Saga repose sur les mêmes ingrédients qui ont fait le succès du premier volet. Il se présente toujours sous la forme d’un jeu d’action/aventure à la troisième personne qui offre un mix bien dosé de castagne, « d’exploration » et aussi de réflexion par le biais de quelques puzzles. Ces derniers consistent à altérer l’environnement pour débloquer de nouvelles voies ou dénicher des fragments de symboles vikings disséminés dans les environnements afin d’ouvrir des portails scellés par des glyphes. Lors de cette aventure d’une douzaine d’heures qui s’étend sur six chapitres (de durées hélas inégales) on progresse sur un sentier balisé qui serpente à travers des rivages, des landes, des grottes glauques et une forêt brumeuse. Loin de n’être qu’un simulateur de balade champêtre, Hellblade 2 invite aussi à affronter un bestiaire constitué de guerriers vikings, de Draugr, de trolls, de shamans cracheurs de feu et même des géants.

Pour occire la plupart de ces « monstres » qui ont l’impudence de se mettre en travers de sa route, Senua peut asséner des coups rapides ou lents mais puissants avec son épée. Elle dispose aussi d’une panoplie de mouvements incontournable dans tout bon jeu d’action/aventure comme une parade et une esquive. Après avoir infligé assez de dégâts à l’ennemi, notre héroïne peut déclencher une botte secrète (concentration) grâce à laquelle elle se déplace à une vitesse élevée et inflige des frappes fulgurantes en étant enveloppée par un halo de lumière. Une « furie », belle et fatale à la fois, particulièrement utile pour se débarrasser des ennemis les plus retors ! Si le jeu a hérité des mécaniques, de son prédécesseur, Senua n’effectue plus une odyssée en solitaire. Elle est accompagnée dans ce périple par des compagnons de route/frères d’armes et… toujours par des voix dans sa tête.

Brisons les traditions en ouvrant le volet technique par quelques lignes dédiées à la réalisation sonore. Casque/écouteurs non pas de rigueur mais obligatoires pour en prendre plein les oreilles ! Suivant les situations, les Furies (les voix qu’entend Senua) persécutent, raillent ou encouragent notre héroïne. Mieux vaut être anglophile pour savourer ces dialogues dans la langue de Shakespeare… heureusement sous- titrés en français. La guerrière picte est toujours embarquée dans une aventure hallucinée en terre mythologique où le fantastique et l’horreur l’emportent sur la réalité. Testé sur Xbox Series X, le jeu s’est révélé être un enchantement pour les yeux. À l’instar de The Order sur PS4, le jeu se savoure d’ailleurs au format « Cinemascope ». Comprenez que malgré une fenêtre de jeu à la taille réduite (qui n’occupe pas la totalité de la surface de votre écran 4K) il se paye le luxe d’offrir des splendides panoramas – un peu en trompe l’œil certes –, aux textures détaillées et réalistes et qui sont magnifiés par de somptueux effets de lumière/éclairage. Merci à l’Unreal Engine 5 qui fait cracher les poumons à la reine de beauté de chez Microsoft. En sus de tourner à une définition réduite le jeu ne mouline qu’à trente images par secondes. Un détail ! Hellblade II fait oublier cette faiblesse technique par la nervosité et l’intensité de ses combats. Le jeu est doté de personnage aux modélisations soignées, ils bénéficient en sus d’animations et expressions faciales extrêmement chiadés. Un régal pour nos mirettes lorsque l’on passe d’une cinématique au « jeu » sans transition. Afin de s’immerger dans le périple de Senua au temps de nos ancêtres les barbares, notez que le jeu possède une interface réduite au minimum… pour ne pas dire inexistante. Inutile de chercher à l’écran une quelconque boussole, minimap ou jauge de vie. Interface minimaliste oblige, il n’y a que la jauge de furie qui s’affiche sur le miroir attaché à la hanche de Senua lors des affrontements. Terminons ce tour du proprio sur les musiques. Dotées de sonorités médiévales scandinaves elles rythment tambour battant et avec maestria cette nouvelle épopée de Senua notamment lors des affrontements les plus épiques face à des boss « gigantesques ». Trippant !