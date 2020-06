Beyond a Steel Sky débarque sur Apple Arcade et bientôt sur Steam

Quelques 26 ans après Beneath a Steel Sky, Revolution Software propose enfin une suite nommée Beyond a Steel Sky. Charles Cecil et Dave Gibbons sont toujours aux commandes.

Ecrire cette news est un grand voyage dans le passé pour moi. J’avais eu l’occasion de discuter avec Charles Cecil, fondateur de Revolution Software à l’époque sur le premier volet – et quelques années après sur son titre PSone, De Sang Froid. Entre temps, son équipe a travaillé sur la saga Chevaliers de Baphomet.

Quel ne fût pas ma surprise lorsqu’on Apple annonça l’arrivée de Beyond a Steel Sky lors de l’annonce de son Apple Arcade. Plusieurs mois ont passé et le jeu est désormais disponible sur le service jeux vidéo par abonnement d’Apple pour les possesseurs d’appareils iOS, de Mac et d’Apple TV. Et comme vous pouvez vous en douter, si vous aviez connu son prédécesseur il s’agit d’un jeu d’aventure à l’univers cyberpunk dont la direction artistique a été confié à Dave Gibbons à qui on doit notamment l’excellent Watchmen.

Avec ce titre, l’équipe veut redéfinir ce qu’est un jeu d’aventure moderne avec une histoire où le joueur pourra fortement impacter et influencer l’univers du jeu ainsi que les personnages. Incarnant Robert Forster, le joueur que vous êtes partira à la recherche d’un enfant kidnappé après une attaque brutale. Son enquête va l’emmener à Union City, une mégapole fortifié et impénétrable où la population vit paisiblement sous la surveillance et le contrôle d’une IA.

Beyond a Steel Sky est disponible dès à présent sur Apple Arcade pour iOS, Mac et Apple TV. La version PC sortira sur Steam courant juillet 2020.