Marvel’s Avengers – Au sujet de la bêta et d’un nouveau héros

Square Enix et Crystal Dynamics ont organisé un second stream War Table pour évoquer leur superproduction de la rentrée à savoir. Cette fois-ci, l’équipe évoque la bêta à venir en août et dévoile un nouveau héros.

Commençons par le héros. Evidemment, ce n’est pas une super surprise de voir débarquer Hawkeye. Après Kamala Khan, Hulk, Thor, Iron Man, Captain America et Black Widow, Clint Barton alias Hawkeye sera un des héros qui débarqueront après le lancement du jeu gratuitement. On aura droit à sa propre histoire originale inspirée par divers moments emblématiques dans les comics. Evidemment il rejoindra la bande dans des missions coop. On en saura plus d’ici quelques temps.

D’ici là, le premier gros évènement est l’arrivée de la bêta dès le 7 août sur PS4 pour ceux qui auront précommandé le jeu. Les autres pourront y goûter à partir du 14 août.

Pour les versions Xbox One et PC, vous devrez attendre une semaine supplémentaire dans les deux cas soit donc le 14 août pour ceux qui ont précommandé et 21 août pour tout le monde.

Le stream a été l’occasion de dévoiler le contenu de cette bêta que Crystal Dynamics a voulu riche et varié pour que les joueurs puissent se faire une idée de l’envergure du titre final. Cette bêta est assez conséquente et comprendra :

La mission Golden Bridge qu’on avait vu avant et qu’on pourra jouer en découvrant les différents héros

2 missions héros avec Kamala et Hulk.

La bêta permettra d’incarner 4 héros : Iron Man, Kamala Khan, Black Widow ou Hulk pour les missions warzones en solo, avec IA ou en coop online.

Les Harm Rooms sont des missions d’entraînement dans des salles virtuelles histoire de se faire la main sur chaque héros. Une première salle servira d’entraînement. Ensuite, vous aurez 3 Harm Challenge Rooms à terminer. Une fois terminée, vous gagnerez une plaque d’identification que vous garderez sur le jeu final.

Les missions warzone sont des missions jouables à 4 en coop. Il y en aura 5 dans la bêta.

Les missions Dropzones sont des missions plus rapides avec un simple objectif.

La bêta permet également de découvrir le système de progression avec du meilleur matériel à looter pour améliorer vos capacités et profiter de perks.

Dans la bêta on pourra jouer avec le Hulkbuster, l’armure ultime d’Iron Man surpuissante.

Au total, on aura droit à 20 missions de toutes sortes pour se faire une idée de ce Marvel’s Avengers.

Cette bêta va évidemment permettre à l’équipe de voir ce qui fonctionne ou pas et ajuster l’infrastructure nécessaire.

Au lancement, l’intrigue repose sur la volonté de Kamala Khan de rassembler les Avengers pour combattre M.O.D.O.K. On aura droit à 6 héros également (Iron Man, Black Widow, Hulk, Thor, Captain America, Kamala Kahn). Le jeu final comprendra plus de 80 warzones, plus de 50 types d’ennemis différents, et nombre de missions en tous genres mises à jour régulièrement.

Après le lancement, Crystal Dynamics va continuer à proposer du contenu avec leur Avengers Initiative qui verra débarquer au moins 4 héros supplémentaires dont Hawkeye dévoilé aujourd’hui et de nouvelles missions et régions à explorer et tout cela gratuitement. Bref, on devrait avoir de quoi faire pendant un bon moment.

Enfin, petit bonus pour les fans de Fortnite, un petit cross marketing avec le titre d’Epic Games a été mis en place. Ceux qui vont finir les trois défis de la salle HARM disponibles dans la bêta et qui auront lié leur compte Square Enix avec leur compte Epic Games auront droit à la pioche Ecraseur de Hulk avec un style Hulkbuster dans Fortnite. Les fans comprendront et apprécieront 😉

Marvel’s Avengers est prévu pour le 4 septembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Le jeu sera disponible sur PS5 et XSX via mise à jour gratuite pour les possesseurs respectivement des versions PS4 et Xbox One.