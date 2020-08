Une nouvelle version du Microsoft Store cet automne

Microsoft ne cesse de mettre à jour sa Xbox One. Il faut croire qu’ils n’arrivent toujours pas à trouver un design stable pour les différents aspects de la console. Cette fois-ci, le constructeur va s’occuper du Microsoft Store sur la Xbox One.

Sans doute en prévision également du lancement de la Xbox Series X, le Microsoft Store va donc avoir un look modifié. Cette nouvelle interface est annoncé comme plus de 2 fois plus rapide et plus facile pour la navigation. Les pages chargeront plus rapidement. L’interface a été pensé pour plus facilement découvrir de nouveaux titres ou trouver votre bonheur via le système de recherche. Le nouveau Microsoft Store sera plus secure. On pourra plus simplement filtrer le contenu pour les enfants.

Il faudra attendre l’automne prochain pour voir débarquer l’interface pour tout le monde. Certains Xbox Insiders vont pouvoir tester cette nouvelle interface en version bêta dès le 5 août 2020.

En attendant, voici quelques captures d’écran de cette nouvelle interface.