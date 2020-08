EA Play, le nouveau nom des abonnements EA Access et Origin Access

L’éditeur américain Electronic Arts propose des services EA Access et Origin Access que certains vous connaissez. Si vous êtes abonné ou comptez l’être sachez qu’ils vont changer de nom.

EA Access et Origin Access sont l’équivalent de Xbox Game Pass. Moyennant un abonnement payant, l’utilisateur a ainsi accès à une logithèque régulièrement mis à jour et peuvent y jouer à volonté. EA Access existe ainsi sur PS4 et Xbox One et Origin Access côté PC.

Il faut croire que l’éditeur a enfin décidé d’uniformiser et centraliser son service avec une marque unique : EA Play. A l’instar de ce que connaissent les abonnés Origin Access Premier, EA va proposer le forfait EA Play Pro qui permet, en plus des titres compris dans l’abonnement de base, d’accéder à des titres EA dès leur lancement. Evidemment la version Pro coûte plus cher mais cela peut valoir le coup si vous vouliez jouer à plusieurs jeux d’EA au lancement. Cela reviendrait moins cher que les acheter à moins de vouloir les garder indéfiniment.

Par ailleurs, ce service EA Play va désormais également être disponible via Steam.

EA avait lancé la marque EA Play plutôt comme un nom d’évènement puisqu’il s’agit de la nomenclature utilisée pour son show se déroulant parallèlement à l’E3. Toutefois, pour les futures éditions, les évènements EA Play se nommeront désormais EA Play Live.