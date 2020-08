Prochain stream sur Outriders le 25 août

Si vous êtes comme moi un fan de shooter, vous avez sans doute placé dans votre collimateur le futur Outriders par les polonais de People Can Fly. L’équipe prévoit un nouveau stream pour parler de leur bébé.

Square Enix et People Can Fly annoncent ainsi le troisième livestream pour évoquer leur futur Outriders. Ce livestream aura lieu sur Youtube et Twitch le 25 août 2020 à 18h heure française.

Ce stream sera l’occasion pour l’équipe de présenter de nouveaux éléments de gameplay et de nouveaux environnements ainsi que la quatrième classe.

Pour rappel, Outriders est un Destiny-like et shooter bien nerveux. Contrairement à Destiny, Outriders se joue à la troisième personne comme un Gears of War mais en plus speed et punchy – People Can Fly avait d’ailleurs développé Gears of War Judgment. Chaque classe présente son lot de capacités et pouvoirs à faire évoluer et maîtriser. Et à l’instar d’un Destiny, vous devrez suivre non seulement des missions de la campagne principale mais également nombre de missions annexes pour un maximum de loots et ainsi booster vos personnages.

Outriders est prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC pour cette fin d’année. Square Enix n’a pas encore précisé la date de sortie.