Comparons les caractéristiques de la XSX et de la XSS

Si vous êtes un fanatique des specs de machine et que vous ne jugez que par le dieu teraflop, voici ci-dessous un tableau comparant les caractéristiques des deux consoles next gen de Microsoft.

Comme vous pouvez vous en douter, il fallait bien que Microsoft « travaille » sur certains aspects pour réduire les coûts. Ainsi le CPU est similaire mais tourne à une fréquence moindre. Mais c’est surtout le GPU qui prend un grand coup avec 20 CUs (Compute Unit) sur la XSS contre 52 CUs sur la XSX et en plus tournant à une fréquence moindre (1,565GHz sur la XSS contre 1.825GHz pour la XSX). La différence est officiellement de simple au triple sur la puissance du GPU pour ceux qui continuent à se focaliser sur l’histoire des teraflops ;). Pas étonnant que Microsoft annonce que la XSS fera au mieux du 1440p60.

Autre différence, il y aura que 10Go de RAM GDDR 6 sur la XSS contre 16Go sur la XSX avec en plus des taux de transfert nettement plus lents (du simple au double jusqu’au quintuple). Cela risque sans doute de poser quelques problèmes aux développeurs et certainement d’impacter les performances des jeux.

Je vous avais déjà indiqué lors d’une autre news que la XSS n’aurait que 512Go de SSD NVMe. Sur ce point seule la taille change puisque la XSX aura 1To. Les taux de transfert sont identiques.

Dernière différence, la XSS n’a pas de lecteur de disque. Il s’agit d’une console 100% digitale. Vous pourrez toujours acheter des cartes d’extension d’un To mais on ne connaît pas leur coût qui sera certainement pas donné.

Bref, il va falloir voir à l’usage comment les développeurs vont contourner ou ajuster leur jeu pour tenir compte des différences non négligeables entres les deux consoles.

Allez, même si ce n’est pas vraiment comparable, je rappelle que la Xbox One X était annoncée à 6 Tflops avec 12Go de RAM GDDR5 avec un débit de 326Go/s là où la XSS annonce 10Go de RAM GDDR6 dont 8Go à 224Go/s et 2Go à 56Go/s. Je vous laisse le soin d’imaginer à quel niveau se situe la XSS par rapport à la Xbox One X, la première l’emportant sur le CPU plus rapide. 😉

Je sais bien que ça dépend vraiment des budgets des gens mais honnêtement, je serais vous, j’économiserais un peu plus longtemps pour pouvoir passer directement à la XSX qui me semble une console nettement plus future proof que la XSS qui me semble vraiment une next-gen lite.

Et si vous avez toujours été Xbox et possédez encore plein de jeux des précédentes générations en version disque, cette Xbox Series S vont les rendre totalement obsolètes puisqu’elle n’a pas de lecteur.