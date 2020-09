Gods & Monsters sera finalement Immortals Fenyx Rising

Gods & Monsters n’est plus, laissons place finalement à Immortals Fenyx Rising qui semble se poser en fer de lance du catalogue de fin d’année 2020 pour Ubisoft.

Sous ses (énormes) faux airs de Zelda Breath of the Wild, la nouvelle franchise de la firme des frères Guillemot s’est donc dévoilée toutes vidéos dehors avant de s’afficher dans une séquence de gameplay pas forcément des plus convaincantes.

L’intention semble y être, le résultat prévu pour le 3 décembre prochain nous inquiète en revanche pas mal. Entre des animations qui pourraient rappeler certains jeux indépendants et une patte graphique à limite du plagiat, le tout couplé à une direction artistique semble-t-il en manque d’inspiration, on espère néanmoins que cette nouvelle franchise saura convaincre manette en main.

Il faudra bien la voix de ce cher Lionnel Astier (qui incarne Léodagan dans Kaamelott), doublant Zeus dans la VF du jeu pour décoincer tout ce petit monde, l’humour étant visiblement aux rendez-vous s’il on en croit les annonces. Avec Ubisoft Québec (Assassin’s Creed Odyssey) aux commandes, on peut espérer finalement quelque chose qui tienne un minimum la route. Vu le contexte du titre, le studio n’aura pas été trop dépaysé, Immortals Fenyx Rising prenant pour toile de fond la mythologie grecque et sa pléthore de créatures de légende.

Immortals Fenyx Rising se présente comme un jeu d’action/aventure en monde ouvert saupoudré d’énigmes plus ou moins alambiquées et autres donjons à parcourir. Le soft vous mettra aux commandes de Fenyx, héroïne dotée d’armes de légende telle l’épée d’Achille ou des ailes de Dédale qui promettent visiblement quelques belles virées dans les airs.

A noter que Stadia bénéficiera d’une démo spécifiquement créé pour le service de Cloud Gaming. Il sera proposé à tous les joueurs sur Stadia avant le lancement. La démo proposée une île inédite du jeu à explorer.

Immortals Fenyx Rising débarquera mondialement le 3 décembre 2020 sur Stadia (avec en sus une démo gratuite disponible avant le lancement), PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, sur PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que sur Uplay +, le service d’abonnement d’Ubisoft. Le jeu sortira également sur PlayStation 5 dès son lancement.