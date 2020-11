Firewall Zero Hour bénéficiera d’améliorations sur PS5

Après Blood & Truth, voici qu’un autre titre spécifique au PSVR va bénéficier de diverses améliorations sur la PS5. Ainsi, les fans de Firewall Zero Hour, l’un des rares shooters/PvP sur le PlayStation VR, vont pouvoir s’y remettre pour voir le résultat.

C’est en tous les cas ce qu’annonce l’équipe de First Contact Entertainment, développeurs de Firewall Zero Hour. Ainsi outre les temps de chargement réduits, l’équipe a bossé sur le rendu graphique pour une plus grande fidélité visuelle en faisant tourner le jeu à une plus haute résolution puis supersamplé à la résolution des écrans du PSVR. Le résultat sera un graphisme plus clean. Par contre, l’équipe n’évoque pas d’amélioration du framerate.

Pour rappel Firewall Zero Hour est un des rares FPS tactique sur PSVR. Il avait été lancé il y a un peu plus de deux ans et profitait d’un accessoire, le Aim Controller, pour une plus grande immersion et des contrôles plus naturels.