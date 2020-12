La version next gen de Tennis World Tour 2 annoncée pour mars 2021

Comme nombre d’éditeurs ayant des titres relativement récents, des versions next gen de leurs productions sortent et sortiront dans les mois à venir. Ce sera aussi le cas de Tennis World Tour 2.

Nacon et Big Ant Studios annoncent ainsi que leur simulation de tennis aura des versions next gen au mois de mars 2021. Cette version bénéficiera de contenus additionnels et diverses améliorations. L’équipe ne donne pas plus de précisions quant à ces dernières malheureusement. L’éditeur ne donne pas non plus d’informations quant à une éventuelle mise à jour gratuite pour les possesseurs des versions PS4/Xbox One.

Parallèlement, ceux qui avaient opté pour le pass annuel vont voir débarquer le second DLC dès aujourd’hui. Celui-ci propose deux nouvelles joueuses, l’américaine Sofia Kenin et la tchèque Karolina Plíšková. Deux autres DLC vont débarquer en janvier et en mars prochains avec un nouveau tournoi, 8 nouveaux joueurs, de nouveaux stades et de nouveaux équipements et tenues.

Tennis World Tour 2 est déjà disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Le jeu arrivera sur PS5 et XSX/XSS en mars 2021.