Sony annonce son futur PlayStation VR 2

C’est avec une certaine surprise qu’on apprend via le blog PlayStation la confirmation d’un futur PlayStation VR 2 sur PS5 à venir pas avant l’an prochain.

Cela fait 4 ans qu’on a découvert le premier PlayStation VR sur PS4. 4 ans que les fans et les curieux ont pu découvrir à un prix relativement accessible ce casque de réalité virtuelle pouvait procurer comme sensations. On a pu ainsi découvrir d’excellents titres comme l’adorable Astro Bot Rescue Mission ou encore Moss ou des titres comme Resident Evil 7 ou même plus récemment Hitman 3 en VR.

Sony annonce donc avoir un nouveau PlayStation VR en développement pour la PS5. Pour le moment sans nom spécifique, on va le nommer PSVR 2 :). Pour le moment aucune information précise ni aucune image (la couverture de cet article est une photo du premier PSVR) n’a été donné par Sony. Toutefois, comme indiqué par Sony, on devrait s’attendre à diverses améliorations techniques possibles avec des composants plus modernes sur le casque et grâce à la puissance de calcul de la PS5. Attendez-vous donc à une meilleure résolution d’écran et un plus grand champ de vision, de meilleurs capteurs de mouvement, un son 3D et un meilleur framerate dans les jeux.

Par ailleurs une nouvelle manette VR est prévue. Elle reprendra certaines des fonctionnalités du DualSense – sans doute la partie retour haptique – et aura une meilleure ergonomie. Je vous rappelle que sur le premier PS VR, on avait tout simplement repris les contrôleurs PlayStation Move. Sony n’avait pas conçu de manette spécifique véritablement.

Sony a semble-t-il appris du premier PS VR puisque le prochain ne présentera qu’un seul et unique câble relié à la PS5. Terminé le bordel de câbles et l’énorme boîtier qui rendait la mise en place et le rangement bordélique. Merci mon dieu ! 😀

Bref, on va devoir attendre encore un moment d’en savoir plus. On vous tiendra au courant évidemment et pour sûr on testera le joujou pour vous.