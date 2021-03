Microids éditera Beyond a Steel Sky sur consoles

Charles Cecil et son équipe de Revolution Software s’est fait un nom il y a déjà grosse vingtaine d’années avec des jeux d’aventure comme Lure of Tempress, Beneath a Steel Sky ou la série des Chevaliers de Baphomet. L’équipe a récemment sorti une suite sur Apple Arcade et PC. Le titre va arriver sur consoles prochainement.

C’est l’éditeur français Microids qui va se charger de l’édition du titre sur PS4, Xbox One et Switch – et par conséquent sur PS5 et XSX/XSS via rétro-compatibilité. Après avoir été lancé sur Apple Arcade et donc disponible sur iOS, Mac et AppleTV ainsi que sur PC, cette fois-ci ce jeu d’aventure va être adapté sur consoles. Il faudra toutefois attendre encore quelques mois pour se lancer dans cette suite à Beneath a Steel Sky puisque le titre n’arrivera pas avant la rentrée prochaine.

Pour rappel, Beyond a Steel Sky se déroule dix ans après les évènements de Beneath a Steel Sky. Vous allez incarner Robert Foster à la recherche d’un enfant kidnappé. Votre enquête vous emmènera dans la mégapole Union City. A vous de faire à des milliers de dangers lors de votre périple dans cette cité sans foi ni loi dans un avenir cyberpunk des plus sombres.

Beyond a Steel Sky sortira sur PS4, Xbox One et Switch cet automne. Le titre est déjà disponible sur iOS, Mac, Apple TV et PC.