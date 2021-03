Marvel’s Avengers – Square Enix sort la mise à jour next gen et tease sur Black Panther

Comme annoncé il y quelques temps, la mise à jour next gen de Marvel’s Avengers est enfin disponible pour les possesseurs de PS5 et XSX/XSS. Avec un meilleure framerate et de meilleures textures, le jeu est bien plus agréable à jouer même s’il reste encore fouillis dans le gameplay.

Si vous aviez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One et que vous avez switché sur PS5 ou XSX, la mise à jour next gen est disponible. Plus qu’une mise à jour, il s’agit de carrément télécharger une version spécifique. Par exemple sur PS5, le jeu fait plus de 70Go à télécharger. Le jeu tourne désormais en 4K60 avec résolution dynamique ou 4K30 avec résolution native. Autant vous dire que je vous conseille de jouer en 4K60 car la légère perte de résolution est totalement rattrapée par un framerate vraiment fluide. Les possesseurs de la XSS pourront quant à eux jouer en 1440p. L’autre confort est évidemment l’utilisation du SSD. Terminé les chargements interminables sur les précédentes consoles (jamais compris pourquoi les temps de chargement étaient aussi longs d’ailleurs). Graphiquement, le jeu gagne en détail avec des modèles 3D plus précis, de meilleures textures, etc. Bref, Marvel’s Avengers gagne en confort de jeu et en qualité visuelle. Vous pouvez évidemment récupérer votre sauvegarde et continuer votre partie sur next gen. A ce sujet, je vous prépare une news vous expliquant comment faire sur PS5 car ce n’est pas des plus pratiques.

Au même moment, tous les possesseurs de Marvel’s Avengers quelle que soit la version vont pouvoir découvrir une nouvelle mini-campagne mettant en avant Hawkeye. Non, pas la Hawkeye qu’on a déjà eu il y a quelques mois mais le Hawkeye originel à savoir Clint Barton. Cela va permettre de voir comment l’intrigue continue. Ce nouveau Hawkeye se joue de manière relativement similaire à Kate Bishop même s’il possède des coups légèrement différents. Vous devrez affronter un certain Maestro qui est une version de Hulk ayant perdu la raison dans un futur apocalyptique.

Les autres nouveautés après la mise à jour d’aujourd’hui sont l’option permettant de refaire la campagne principale Rassemblement et une nouvelle salle HARM personnalisable.

Le livestream Square Enix Presents a été aussi l’occasion à l’éditeur d’évoquer l’avenir de Marvel’s Avengers. Et cet avenir répondra au nom évocateur de Black Panther. Ce sera le prochain super-héros qui rejoindra l’équipe pour un nouvel arc narratif. Crystal Dynamics dévoile d’ailleurs la feuille de route pour leur bébé que vous pouvez voir ci-dessous. De nouveaux contenus vont faire leur apparition dans les mois à venir et l’extension Black Panther devrait débarquer après l’été.

La question est de savoir si la communauté va suivre. J’avoue avoir un peu abandonné le jeu après avoir fini la campagne car le grinding est énorme pour faire progresser les héros. Je suis ainsi bloqué face à des missions requérant un niveau de puissance si élevé que cela m’obligerait à écumer nombre de missions encore et encore pour faire avancer les personnages. Trop frustrant. Je vais me contenter de terminer les arcs narratifs des deux Hawkeye et attendre le futur Black Panther.

Marvel’s Avengers est disponible sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC et Stadia.