Deux nouveaux jeux The Division en cours de développement

Vous êtes un certain nombre de joueurs à avoir ou à continuer à écumer The Division 2 – et peut-être même le premier volet. Ubisoft va continuer à puiser dans cet univers dans les mois et années à venir.

Non content d’avoir produit deux jeux avec Massive Entertainment, Ubisoft va donc enrichir l’univers de The Division avec de nouveaux projets. Outre du nouveau contenu pour The Division 2, Ubisoft travaille actuellement sur The Division Heartland, un jeu en free to play qui se déroule dans l’univers de la saga. On ne sait pour le moment rien sur ce que sera le jeu en question. Tout juste sait-on que le développement a été confié à l’équipe de Red Storm à l’origine des titres Tom Clancy dont fait partie les Division. Ce jeu sera un titre à part entière et ne requiert pas de connaissance des deux The Division. Il est prévu sur PC ainsi que sur consoles et sur les plateformes de cloud gaming sur 2021-2022.

Autre petite annonce, Ubisoft prépare également l’arrivée de The Division sur mobiles. Là encore, aucun détail pour le moment. Dans les deux cas, on en saura plus probablement lors de l’E3 le mois prochain.

Outre un bouquin, je vous rappelle que l’adaptation cinématographique est toujours prévu. Le film devrait sortir sur Netflix avec Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal à l’affiche.

Bref, si vous aimez la saga, vous allez en avoir plus prochainement.