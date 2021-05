Le cross-play débarque sur Dirt 5

Codematers va proposer une nouvelle mise à jour gratuite pour tous les possesseurs de Dirt 5 ce mardi 11 mai avec quelques nouveautés bienvenues.

La principale nouveauté qui va ravir les fans de course en ligne est l’arrivée du cross-play. Vous allez enfin pouvoir jouer avec des potes ayant Dirt 5 sur d’autres machines ou tout simplement affronter des joueurs d’autres plateformes que la vôtre. Pour faciliter tout cela, un lobby multi-plateforme est prévu. Il sera certainement également plus facile de trouver du monde à affronter comme cela entre tous les joueurs sur PS5, XSX/XSS, PS4, Xbox One et PC. Pensez juste à activer le matchmaking multiplateforme.

De nouvelles livrées sont également prévues aux couleurs de la marque Red Bull. En tout, ce sont pas moins de 8 livrées que vous allez récupérer gratuitement avec des designs pour des bolides comme les Audi S1 EKS RX quattro, MINI John Cooper Work Buggy by X-raid, Peugeot 3008 DKR Maxi et Volkswagen Race Touareg 3. La Porsche 911 RGT aura une livrée Red Bull Racing Esports officiel et la Peugeot 208 WRX aura trois livrées Red Bull. La marque se retrouve également sur le mode Playgrounds puisqu’on pourra placer la fameuse arche Red Bull dans nos parcours.

Toujours concernant les Playgrounds, les créatifs pourront non seulement continuer à créer des parcours de malade mais désormais avec des effets météo ou décider de surfaces mouillées ou plus glissantes. Bref, encore de quoi ajouter du challenge à tous.

Enfin, une dernière demande de la communauté et non des moindres : le mode ghost. Dans le mode contre la montre et Playgrounds (gate crasher), on va enfin pouvoir faire afficher en fantôme les meilleurs temps d’autres joueurs pour tenter de voir comment ils ont fait et de s’améliorer ou tout simplement les battre. Je ne comprends même pas que ce mode fantôme ne soit plus un mode par défaut de tous les jeux de course 😉

Dirt 5 est disponible sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC.