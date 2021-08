Assassin’s Creed Odyssey va enfin tourner à 60FPS sur PS5 et XSX/S

Mieux vaut tard que jamais comme on dit. Ubisoft va enfin patcher son avant-dernier volet de la saga Assassin’s Creed pour profiter de la puissance des consoles nouvelle génération.

Via une mise à jour 1.6.0 qui sera déployé demain matin 24 août, Assassin’s Creed Odyssey va donc enfin tourner à une bien meilleure fréquence d’images puisqu’on pourra profiter d’une bien plus grande fluidité avec un 60 images/seconde sur PS5 et XSX/S. La mise à jour va être assez rapide puisqu’elle pèsera environ 370 Mo sur Xbox et 470 Mo sur PlayStation.

A noter qu’il ne s’agit pas d’une mise à jour next gen avec nombre d’améliorations utilisant les capacités des nouvelles consoles. Le jeu va continuer à tourner via le mode rétrocompatibilité des PS5 et XSX/S avec juste le framerate débloqué et donc plafonné à 60 images/seconde.

Bref, c’est toujours cela de pris 😉

Assassin’s Creed Odyssey est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.