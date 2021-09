Gérez un hôpital de guerre avec War Hospital chez Nacon

La thématique de la guerre reste une des plus répandues dans le jeu vidéo. Mais cette fois-ci, on ne va pas jouer de la gâchette mais tenter de sauver des vies dans War Hospital.

Nacon et Brave Lamb Studio annoncent un nouveau jeu de stratégie et de survie, War Hospital. Comme son nom l’indique, le jeu vous propose de gérer un hôpital de campagne britannique pendant la grande guerre – la première guerre mondiale pour ceux qui ne sauraient pas ce qu’est la Grande Guerre. Et votre mission ne va pas être facile car vous serez confronté aux horreurs de la guerre, aux décisions impossibles à prendre, aux dilemmes moraux qu’impose un hôpital de guerre.

Le jeu mêle jeu de stratégie, survie et RPG. Vous serez catapulté en 1917 en pleine guerre et incarnerez le major Henry Wells, médecin britannique envoyé sur le front pour sauver des troupes. Comme vous pouvez vous y attendre, un hôpital de campagne surtout au début du 20ème siècle ne bénéficie pas des technologies de maintenant ni de ressources et de moyens infinis. Il faudra gérer les urgences et les ressources limitées, développer l’hôpital, etc.

Développé avec la collaboration des Imperial War Museums pour un maximum d’authenticité, War Hospital a pour but de vous plonger dans une époque et un domaine particulièrement poignants et difficiles.

War Hospital est prévu sur PC fin 2022. En attendant, voici une première vidéo et les premières images.