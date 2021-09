Konami annonce la sortie d’eFootball 2022 pour fin septembre

Konami a donc opté pour un titre définitif pour son nouveau eFootball. La simulation va donc être lancée à la fin de ce mois sous le nom ô combien original d’eFootball 2022.

Nom désormais officiel donc, eFootball 2022 sortira dès le 30 septembre 2021 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Free to play, eFootball 2022 à son lancement va tenir de la démo puisque Konami compte étoffer le jeu au fil des semaines et des mois. Ainsi, une première grosse mise à jour est prévu pour cet automne en même temps que le lancement des versions sur iOS et Android.

Plus qu’un jeu, Konami compte faire de son eFootball une plateforme sur laquelle ils vont construire petit à petit leur simulation, l’enrichir de contenus, d’équipes, de joueurs et de fonctionnalités. eFootball 2022 représente en fait la première saison de leur plateforme eFootball. Parmi les évolutions à venir, on notera le matchmaking cross-plateforme, la compatibilité avec les pads sur les versions mobiles et bien plus encore. Les futures mises à jour seront, en fonction des cas, tantôt gratuites, tantôt payantes. Espérons que la structure de la plateforme sera suffisamment clair pour tous les joueurs pour qu’on ne se perde pas entre les diverses multiples mises à jour.

Dès le 30 septembre, les premiers joueurs pourront découvrir eFootball 2022 qui proposera les contenus suivants :

Offline Matches

Les joueurs pourront affronter l’IA ou un ami en hors-ligne avec une sélection de neuf clubs authentiques : FC Barcelone, FC Bayern Munich, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate, São Paulo FC

Six stades seront disponibles : Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena, eFootball Stadium

Online Events

Les joueurs pourront expérimenter le matchmaking cross-generation (PlayStation®5 vs. PlayStation®4, Xbox Series X|S vs. Xbox One) avec des événements en ligne hebdomadaires utilisant des équipes prédéfinies, pour remporter des récompenses telles que des GP

Contenus disponibles dans le cadre d’une mise à jour majeure d’eFootball™ 2022

A l’automne, l’équipe va ajouter plus de fonctionnalités :

Creative Teams

Les joueurs pourront signer des footballeurs et des entraîneurs qui correspondent à leur formation et à leurs tactiques préférées, les entraîner et les renforcer pour affronter d’autres joueurs du monde entier. Dans eFootball™ 2022, les joueurs auront la possibilité de cibler les signatures qu’ils convoitent le plus, rendant la construction d’équipe encore plus accessible

Les joueurs pourront sélectionner une Base Team parmi plus de 600 clubs / équipes sous licence afin d’utiliser son emblème, maillot et stade* officiels, avant de construire son équipe de rêve

*Les stades authentiques ne seront pas disponibles pour chaque club.

De nouveaux modes de match*

eFootball™ Creative League – Dans cette ligue, les joueurs pourront utiliser leur Creative Team afin de se mesurer aux autres joueurs pour devenir le meilleur au monde. Ils devront remporter des points pour être promus au prochain niveau de la ligue, et gagneront des récompenses en fonction de leur performance durant chacune des 10 étapes

Tour Event – les joueurs devront affronter l’IA dans un format de tournée et gagneront des récompenses en accumulant des Event Points

Challenge Event – les joueurs s’opposeront à d’autres joueurs en ligne et devront compléter les objectifs assignés afin de remporter des récompenses

Online Quick Match – les joueurs pourront se lancer dans un match amical en ligne contre d’autres joueurs avec une sélection de plus de 600 clubs / équipes sous licence, en utilisant le matchmaking cross-platform (PC et consoles uniquement)

Online Match Lobby – les joueurs pourront créer une salle de match en ligne et inviter d’autres joueurs pour une rencontre 1vs1

Nouveaux types de footballeurs

Standard – des footballeurs basés sur leur performance durant la saison en cours, ils pourront être signés avec des eFootball™ Coins (item Chance Deal) ou des GP (item Nominating Contracts)

Trending – des footballeurs basés sur une performance impressionnante durant un match ou une semaine en particulier, ils pourront être signés avec des Nominating Contracts

Featured – des joueurs sélectionnés par KONAMI qui pourront être signés avec des eFootball™ Coins (item Chance Deal)

Legendary – des joueurs basés sur une saison remarquable qui pourront être signés avec des eFootball™ Coins (item Chance Deal) ou des eFootball™ Points (item Nominating Contract)

Il y aura trois monnaies au sein d’eFootball™: les eFootball™ Coins (monnaie premium), les GP (gagnés en jouant) et les eFootball™ Points (gagnés en jouant)

Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel

Match Pass et objectifs*

Après plusieurs matchs de différents types joués, les Match Pass récompenseront les joueurs avec des items tels que des « Nominating Contracts », qui leur permettront de signer des joueurs de leur choix, des eFootball™ Coins et plus encore. Les joueurs auront la possibilité d’acheter un « Advantage Match Pass » premium pour obtenir plus de récompenses

Les joueurs pourront également recevoir des récompenses en complétant des objectifs et auront l’option de dépenser des eFootball™ Coins pour débloquer des objectifs premium

Concernant les versions sur iOS et Android, la plateforme eFootball a été construite avec l’Unreal Engine pour une expérience unifiée entre les versions PC, consoles et mobiles. Si vous jouez déjà sur eFootball PES 2021, sachez que l’application iOS et Android sera mise à jour à l’automne pour profiter du nouveau moteur et des nouvelles fonctionnalités. L’équipe a fait un effort pour que de nombreux items que vous auriez déjà acquis sur eFootball PES 2021 sur mobiles soient conservés. Toutefois tout ne pourra pas être conservé. Reportez-vous au site officiel (pour le moment qu’en anglais) pour en savoir plus.

Et histoire d’avoir un peu de visibilité pour un avenir un peu plus lointain, Konami annonce déjà une petite liste des ajouts à venir après l’automne :

Edit Mode

La possibilité de personnaliser entièrement les équipes, les maillots, les joueurs et plus encore sera ajoutée gratuitement pour les systèmes compatibles – plus de détails seront partagés prochainement

Mises à jour du gameplay supplémentaires

Compatibilité avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives pour la PlayStation®5

Piège du ballon avancé

Power Pass, Power Shot et autres coups spéciaux

Compatibilité avec les manettes pour mobiles

Matchmaking cross-platform complet (PC, consoles et mobiles)

Vous voilà donc prévenus.

eFootball 2022 sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 30 septembre 2021 en free to play. Il sera disponible à l’automne sur iOS et Android.