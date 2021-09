Project Eve – Un action/aventure ambitieux par les coréens de Shift Up

Sony a mis en avant ce projet de l’équipe sud-coréenne Shift Up. Difficile de ne pas penser à un Bayonetta ou un NieR en découvrant la dernière vidéo. Ce projet n’est toutefois pas inédit.

Pour l’avoir remarqué en 2019 via une première vidéo (cf. ci-dessous), ce Project Eve a de quoi séduire. Une héroïne sexy qui va combattre nombre d’ennemis dans des environnements détaillés et soignés, cela attire toujours. Si le personnage a évolué depuis la première vidéo et les premières images, le concept semble ne pas avoir changé.

Initialement annoncé sur PS4, Xbox One et PC, il faut croire que le projet a basculé sur PS5 – à savoir maintenant si c’est une exclusivité temporaire ou non. Project Eve nous embarque dans un futur proche où la Terre a été envahi par des extra-terrestres nommés des NA:tives. Et comme vous pouvez déjà le supposer, vous allez incarner Eve et avez pour mission de tout simplement battre les extra-terrestres.

Visuellement le jeu est vraiment soigné et on ne peut difficilement pas penser à un mélange entre Bayonetta et NieR. Il faudra maîtriser les attaques, les défenses et les esquives tout en apprenant les attaques des ennemis pour mieux les éliminer et progresser. Eve va évidemment posséder diverses capacités dont des combos et nombre d’armes. Elle deviendra ainsi de plus en plus forte avec notamment une jauge beta en parant et esquivant. Cette jauge permettra ainsi d’acquérir des compétences pour toujours plus de puissance de frappe. Elle possède également une jauge burst qu’on peut charger afin d’activer des super attaues.

Outre l’aspect combat, il faudra aussi maîtriser Eve dans l’exploration des environnements avec ses capacités à grimper aux murs, à glisser, à utiliser des cordes, etc. A vous de découvrir nombre de trésors bien cachés.

L’équipe a annoncé qu’ils en dévoileront et en montreront plus évidemment dans les mois à venir. Pour le moment aucune date de sortie n’est confirmée mais il faudra probablement attendre 2022 pour voir le produit final. Pour sûr chaque membre de l’équipe composée de plus de 200 personnes le pourront. Leur big boss leur a offert à chacun une PS5 pour pouvoir découvrir le jeu final sur lequel ils auront tous bossé. Sympa non?