Les belges d’Appeal Studios reviennent avec Outcast 2

Les plus anciens d’entre vous se souviennent peut-être d’un des premiers jeux à monde ouvert créé par les belges d’Appeal Studios nommé Outcast. 20 ans après, ils remettent ça avec une suite.

THQ Nordic et Appeal Studios annoncent donc Outcast 2 A New Beginning, la suite des aventures de Cutter Slade dans le monde d’Adelpha. Les évènements de cette suite se déroule – comme le gap entre les deux jeux – quelques 20 ans après ceux du premier volet. Adelpha est sur le point d’être envahi par une armée de robots cherchant à exploiter la planète, rendre esclave sa population et même les tuer. Cutter devra user de ses compétences pour organiser la résistance et combattre ces envahisseurs tout en sauvant la population. Bref, l’ultime recours d’Adelpha en quelque sorte.

Destiné au PC et aux consoles next gen uniquement, Outcast 2 A New Beginning délaisse évidemment la technologie voxel utilisée sur le premier volet pour un jeu en 3D avec les technologies actuelles. On y perd un peu de son charme mais bon il faut bien avouer que de nos joueurs, la technologie voxel, ça ferait un peu mal aux yeux sur nos énormes écrans TV.

Cutter Slade pourra toujours compter sur ses capacités. Il n’a pas perdu de sa superbe d’ex-Navy Seal puisque la population Yod l’a tout simplement ressuscité. Il pourra user de son jetpack pour sauter, dasher en l’air, planer, etc. Le système d’armes à base de modules permet de créer son propre arsenal et l’intrigue non linéaire devrait donner une grande liberté de déplacement et d’action.

Il va falloir patienter encore un moment pour découvrir ce titre. Probablement pas avant 2022. En attendant, voici déjà les premières vidéos et images.

Outcast 2 A New Beginning est prévu sur PS5, XSX/S et PC.