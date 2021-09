Life is Strange Remastered Collection sortira en février 2022

Annoncé lors de l’E3 dernier, la compilation Life is Strange Remastered Collection a enfin une date de sortie. Si vous n’avez jamais découvert les deux premiers épisodes de la série, ça sera l’occasion.

Square Enix avait dévoilé une bande-annonce lors de l’E3 dernier (cf. vidéo ci-dessous) permettant de montrer ce que donnera les versions remasterisées des deux premiers épisodes à savoir Life is Strange et Life is Strange Before the Storm. Cette compilation prévue sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia a enfin donc une date de sortie. Ce sera le 1er février 2022.

Les remasters des deux volets bénéficieront de nombre d’améliorations graphiques :

Des personnages et des décors remasterisés

Un moteur de jeu et les effets d’éclairage améliorés

De nouvelles animations faciales réalisées via motion capture

Par ailleurs, on aura droit au contenu deluxe de Life is Strange Before the Storm à savoir avec diverses tenues et l’épisode Adieux.

Life is Strange Remastered Collection sortira sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia le 1er février 2022. Les jeux fonctionneront sur PS5 et XSX/S via le mode rétrocompatibilité.