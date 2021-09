La bêta ouverte de Battlefield 2042 confirmée

Comme souvent l’information avait quelque peu fuité. EA et DICE ont donc officiellement annoncé la bêta ouverte de leur futur shooter/PvP Battlefield 2042 pour les prochains jours.

Cette bêta va donc débuter avec un accès anticipé de deux jours. Ainsi les 6 et 7 octobre, toutes les personnes ayant précommandé le jeu pourront tester cette bêta avant tout le monde. La bêta sera ensuite ouverte à tous les 8 et 9 octobre prochain. Celle-ci se terminera le 10 octobre pour tout le monde.

Prévu pour les PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC, cette bêta sera pré-téléchargeable dès le 5 octobre prochain histoire de ne pas perdre de temps pour vous lancer pendant la période qui vous concerne.

Pour les joueurs PC, DICE a donné les configurations minimales et recommandées pour profiter de la bêta.

Configuration minimale

OS : 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 Processeur (AMD) : AMD Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 5 3600 Processeur (Intel) : Core i5 6600K

Core i5 6600K Mémoire : 8GB

8GB VRAM : 4GB

4GB Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 560

AMD Radeon RX 560 DirectX : 12

12 Connexion internet : 512 KBPS or faster Internet connection

512 KBPS or faster Internet connection Stockage : 100GB

Configuration recommandée

OS : 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 Processeur (AMD) : AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 7 2700X Processeur (Intel) : Intel Core i7 4790

Intel Core i7 4790 Mémoire : 16GB

16GB VRAM : 8GB

8GB Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce RTX 3060

Nvidia GeForce RTX 3060 Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600 XT DirectX : 12

12 Connexion internet : 512 KBPS or faster Internet connection

512 KBPS or faster Internet connection Stockage : 100GB SSD

Cette bêta ouverte permettra de découvrir la carte Orbital dans le monde conquête. Vous aurez le choix parmi 4 spécialistes à savoir Boris, Casper, Falck et Mackay. Elle permettra également d’avoir une première idée des systèmes de progression et de cosmétiques prévus dans le jeu final. Vous découvrirez ainsi le système de rubans récompensant les joueurs cherchant à jouer en équipe. Ainsi, outre un ruban pour le combat récompensant les kills, vous aurez des rubans pour ceux qui tentent de réussir l’objectif ou encore d’assister et soutenir les coéquipiers ou encore de détecter ou gêner les adversaires, etc. Ces rubans favorisent le gain de XP et donc vous feront monter plus vite. Une bonne idée pour pas que les parties ne se terminent en simplement succession de kills quoi 🙂

Lors de votre progression, on montera non seulement en niveau – jusqu’au niveau 99 possible – mais on débloquera des spécialistes, des armes, des véhicules ou encore des gadgets. Le niveau 99 n’est pas le niveau maximum en fait. Après cela, DICE a prévu les S-Levels qui vont de S001 à S999. Autant dire que vous aurez de quoi faire sur le jeu final.

Chaque arme possède son propre système de progression qui permet au fur et à mesure de débloquer des équipements qui vont avec. Un fusil d’assaut peut ainsi voir un viseur débloqué, un véhicule gagner un équipement supplémentaire, etc. Et de même, on pourra débloquer des éléments cosmétiques et des badges.

Pour frimer un peu, la carte de votre joueur est personnalisable. Entre son fond, les badges, votre niveau, votre icône ou encore votre titre, cette carte servira de référence à tous les joueurs. On peut ainsi voir la carte du joueur qui vous a descendu ou voir les cartes de tous les participants à la partie.

Pour rappel, Battlefield 2042 permet le cross-progression à savoir que votre progression ne dépendra pas de la plateforme choisie pour jouer. Vous pouvez ainsi jouer sur différentes plateformes et garder la même progression. Pratique pour qui joue à la fois sur PC et sur consoles et sans doute plus rarement sur les deux plateformes consoles 😉

Battlefield 2042 est prévu pour le 19 novembre 2021 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.