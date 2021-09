Le Nacon Revolution X Pro Controller arrive dans deux semaines

Nacon s’était fait un nom avec son pad Revolution qui cherche à compenser les lacunes des pads d’origine des consoles. Avec le Revolution X Pro Controller, Nacon vise les joueurs exigeants jouant sur les consoles Xbox Series X et S.

Comme souvent avec les pads pro gamer, le Revolution X Pro Controller est un pad filaire histoire d’avoir un minimum de latence. Pad eSports pour les Xbox Series X et S, le Revolution X Pro Controller a été conçu en collaboration avec Microsoft. Il conserve une forme relativement similaire au pad d’origine mais intègre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

Ainsi, on a droit à quatre gâchettes sous le pad qu’on peut évidemment programmer selon ses besoins. Tous les autres boutons habituels au pad des XSX/S sont disponibles. Ce pad est fourni avec deux sets de têtes de joysticks concave et convexe ainsi que des bases sous la forme d’anneaux qu’on peut placer sur les sticks pour modifier leur amplitude. Pour encore plus de personnalisation, ce pad est également fourni avec des poids (2x10g, 2x14g et 2x16g) qu’on peut placer dans des trappes au niveaux des deux poignées pour l’alourdir à votre préférence.

L’application Revolution X disponible sur les XSX/S, Xbox One/X et PC donne accès à un grande nombre de paramètres personnalisables pour plus finement ajuster les capacités du pad selon vos goûts et vos jeux. On peut ainsi créer plusieurs profils avec mapping complet des boutons, attribuer des raccourcis ou modifier les courbes de réponse et les zones mortes des sticks ou encore modifier la sensibilité des gâchettes, etc. Bref, les plus exigeants vont pouvoir affiner leurs réglages à volonté. Jusqu’à 4 profils peuvent être sauvegardés dans la mémoire interne au pad. Vous pourrez les rappeler directement sur le pad via un bouton situé sous le pad.

Nacon permet en outre aux joueurs de bénéficier d’un son multidimensionnel avec la compatibilité Dolby Atmos for Headphones. Une fois le pad branché sur un port USB de la XSX/S et après l’installation de l’app Dolby Atmos, vous pourrez profiter de cette norme sonore sur n’importe quel casque gaming filaire ou sans fil.

Le Revolution X Pro Controller est vendu avec sa pochette de rangement permettant d’y placer tous les accessoires et composants comme les poids, les anneaux ou encore le câble USB-C de 3m.

Le Revolution X Pro Controller sera disponible dès le 13 octobre prochain pour 110€.