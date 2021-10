Square Enix détaille les specs de la version PC de Guardians of the Galaxy

Les joueurs sur PC vont avoir également droit à leur version de Guardians of the Galaxy en cours de développement au studio Eidos Montréal de Square Enix et en cours d’adaptation sur PC par d3t.

Et histoire de vous en convaincre, Guardians of the Galaxy se montre dans une vidéo montrant les possibilités offertes aux joueurs PC ayant des cartes Nvidia GeForce RTX. Ainsi, en fonction de la puissance de votre configuration, vous pourrez bénéficier du ray tracing temps réel, du DLSS 2.0 pour la reconstruction d’image via IA permettant d’améliorer les performances du jeu, du HDR, d’une gamme de couleurs étendue et d’une résolution pouvant aller jusqu’à 8K (si vous avez l’écran pour cela).

Jetez un coup d’oeil sur la vidéo pour vous faire une idée.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 26 octobre 2021. Le jeu sera disponible également sur Switch via cloud.