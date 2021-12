Warhammer 40000 Space Marine 2 enfin annoncé sur PS5, XSX/S et PC

Saber Interactive et Focus Entertainment dévoilent enfin une suite à une franchise action datant de dix ans déjà, Warhammer 40000 Space Marine. Attendez-vous à un jeu d’action bien bourrin.

Avec une toute première vidéo, Saber Interactive annonce donc Warhammer 40000 Space Marine 2 qui fait suite au titre développé par Relic Entertainment et édité par feu THQ en 2011. A l’instar du premier volet, on va avoir droit à un jeu d’action à la troisième personne qui n’est pas sans rappeler Gears of War.

Une fois encore, on va donc incarner un Space Marine, le capitaine Titus du chapitre des Ultramarines, et suivre son périple dans le combat contre les hordes des Tyranides. On va devoir attendre encore un moment pour en savoir plus. En attendant voici la vidéo et quelques images.

Warhammer 40000 Space Marine 2 sortira sur PS5, XSX/S et PC.