Gérez un campus universitaire en mai prochain avec Two Point Campus sur PC et consoles

L’équipe de Two Point Studios nous avait proposé de gérer un hôpital sur leur premier projet. Cette fois-ci, vous allez devoir gérer la vie estudiantine.

Gérer une université avec tous les services implémentés dans les campus à l’instar de ce qu’on trouve aux Etats-Unis doit certainement être d’une grande gageure. Allez gérer la vie des étudiants et le complexe pour que tout se déroule au mieux. C’est ce que va proposer Two Point Campus.

A l’instar de nombre de jeux de ce type, vous allez devoir créer le meilleur campus pour le plus grand bonheur de vos étudiants. Outre l’aspect pédagogique, vous allez pouvoir proposer des activités un peu hors norme comme la gastronomie, la robotique et bien d’autres encore. Il faudra aussi gérer l’environnement afin de faire de votre campus un véritable havre de paix, d’apprentissage des connaissances et d’activités physiques.

Les précommandes ont débuté si ce titre vous intéresse aussi bien en version physique que sur les stores numériques.

Two Point Campus sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 17 mai 2022. Le jeu sera disponible pour les abonnés Xbox Game Pass et PC Game Pass dès son lancement.