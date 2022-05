Les versions next gen de The Witcher 3 prévues pour la fin de l’année

Si un certain nombre de titres ont bénéficié d’ores et déjà d’une mise à jour next gen, il était relativement étonnant qu’un des plus grands succès de la précédente génération ne l’ait pas été. CD Projekt Red va y remédier.

Sans doute par manque de temps entre pandémie et les déboires dûs au lancement de leur Cyberpunk 2077, les polonais de CD Projekt Red n’avaient pas pris le temps de travailler sur des versions PS5 et XSX/S de son The Witcher 3 Wild Hunt.

Par un simple tweet, CD Projekt Red annonce que les versions next gen de The Witcher 3 Wild Hunt verront le jour au quatrième trimestre 2022. Cette “mise à jour” a été rapatrié en interne plutôt que confié à Saber Interactive. Cela explique probablement en partie le retard.

Il va falloir sans doute patienter encore de longs mois avant de voir ce que cela peut donner. La version PC sur des configurations musclées devrait être une bonne indication de ce qu’on devrait avoir. Est-ce que cela vaudra la peine de se refaire l’aventure ? Pas certain 😉

The Witcher 3 Wild Hunt est disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.