Roller Champions a enfin une date de sortie

Après une période d’accès anticipé et de bêta très longue sur PC, Ubisoft est enfin prêt à lancer son jeu d’action/sports inspiré par le film Rollerball avec leur Roller Champions.

L’éditeur confirme le lancement demain 25 mai de Roller Champions sur PS5 (mode rétrocompatibilité malheureusement), XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC et Stadia. Histoire de ne jamais tomber à court d’adversaires, le cross-play est prévu sur toutes les consoles et PC hors Switch, Stadia et Luna.

Pour rappel, Roller Champions fait affronter deux équipes de 3 joueurs qui doivent marquer 5 points en lançant une balle dans un but le tout sur une arène/anneau. Il faudra toutefois faire un tour de l’anneau avant de pouvoir ouvrir la cage et marquer le but. Mais mieux encore, si vous faites plus de tours, vous pourrez marquer plus de points d’un coup. Ainsi avec 2 tours, vous marquerez 3 points et à trois tours vous marquerez 5 points. La victoire peut donc être ultra-rapide. Les tours ne seront valides que si votre équipe ne perd pas la possession de la balle. Evidemment, l’équipe adverse fera tout pour récupérer la balle et pour cela tous les coups sont permis. C’est en gros ce que proposait déjà le sport ultra-violent du classique du cinéma Rollerball ou même la compétition qu’on voit sur le film Battle Angel Alita.

Roller Champions proposera évidemment divers modes de jeu qui vous feront progresser à travers les stades et les ligues pour une renommée croissante. A vous de découvrir par la suite de nouvelles cartes, de customiser son champion et débloquer nombre de récompenses cosmétiques. Si vous n’avez pas de coéquipier, ne vous en faites pas, Ubisoft a prévu un matchmaking cross-plateforme.

Le cross-progression est également prévu. Ainsi avec un unique profil, vous pourrez jouer et progresser sur les différentes machines où le jeu est disponible.

Roller Champions sera disponible dès le 25 mai 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC et Stadia et plus tard sur Amazon Luna. Le jeu sera free to play donc vous pourrez vous lancer sans vous ruiner 😉