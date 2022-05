Stadia Pro – Les jeux gratuits de juin 2022

Google et son service de cloud gaming Stadia continue son petit bonhomme de chemin. Voici donc venir les jeux que Stadia va proposer à ses abonnés Stadia Pro.

Si vous êtes abonnés à Stadia Pro, vous allez pouvoir réclamer les jeux suivants :

Deliver Us the Moon

Lake

DEATHRUN TV

Through the Darkest of Times

Deliver Us the Moon vous proposera un jeu d’exploration en tant que simple astronaute envoyé sur la Lune pour sauver l’humanité. Lake vous fera incarner une certain Meredith Weiss qui a décidé de se mettre au vert et retourner dans sa ville d’origine pour jouer les factrices. Deathrun TV est un shooter bien frénétique rogue-like où il faudra survivre face à des hordes d’ennemis. Enfin Through the Darkest of Times vous fera incarner le chef d’un petit groupe de résistance à Berlin en 1933 alors que le nazisme prend le pouvoir. Il va falloir tenter de combattre le nazisme par tous les moyens en évitant de se faire arrêter et/ou tuer dans un jeu de gestion et de stratégie.

Vous allez pouvoir réclamer ces jeux dès demain.